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汽车后排乘客不系安全带 也会被交警依法处罚
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-05-22 09:50
交警现场宣传交通安全知识和法律法规

　　昨日，根据公安部交管局部署，市交警部门在全市范围内持续开展“一盔一带”安全守护行动。记者在采访中发现，虽然“开车要系安全带”是大家熟知的交通安全常识，但在安全带的使用方面，不少市民对“车上后排乘客是否也应系安全带”“如何正确使用安全带”等方面仍有认识误区。

　　检查：后排乘客不系安全带的现象普遍存在

　　昨日上午，市交警部门在古城快速路与金城寨街交叉口西，开展“一盔一带”安全守护行动，对来往车辆进行检查，通过线上直播等方式宣传相关交通安全知识和法律法规。在检查中，民警发现，个别驾驶员和副驾驶的乘客没有按照规定系安全带，而几乎所有车辆的后排乘客，都没有系安全带。

　　“我知道按照法律规定，开车要系安全带，但是以前总觉得在市区开车车速比较慢，系不系安全带都没有关系，所以没有养成这个好习惯，我下次一定注意。”一名未系安全带的驾驶员说。在检查中，几乎所有驾驶员和车上的乘客都表示，知道按照法律规定，驾驶机动车要系安全带，部分驾驶员和乘客还表示，知道乘车时坐在副驾驶位置，也需要系安全带。

　　那么，根据法律规定，坐在汽车后排的乘客需要系安全带吗？几乎所有驾驶员和乘客对此表示不太清楚。

　　洛龙交巡大队隋唐城中队中队长宋征说，根据相关法律法规的规定，机动车上路行驶，驾驶员和前排、后排的乘客都应系安全带。

　　“机动车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶，驾驶员未按规定使用安全带，将被处以50元罚款；机动车在高速公路、城市快速路上行驶，驾驶员未按规定系安全带，将被处以200元罚款并记2分；机动车乘坐人未按照规定使用安全带，将被处以10元罚款。”宋征说。

　　实验：安全带对后排乘客的安全同样至关重要

　　一些市民没有养成系安全带的习惯，多因为缺乏安全意识，觉得系不系安全带无关紧要。

　　中国交通事故深入研究工作组曾进行过调查统计：在542起乘用车正面碰撞事故中，安全带使车内驾乘人员的死亡概率减少71%；在487起乘用车侧面碰撞事故中，安全带使车内驾乘人员的死亡概率减少67%；在114起乘用车翻滚事故中，安全带使车内驾乘人员的死亡概率减少78%。

　　近日，市交警部门宣传科民警王剑也专门进行了试验，模拟车辆急刹、翻滚时，车辆后排乘客系安全带和不系安全带的不同结果，验证车辆后排乘客系安全带的必要性。

　　实验用一个西瓜模拟车辆后排乘客——

　　第一组实验：

　　王剑用网兜模拟安全带，将西瓜固定在车辆后排。随后，他驾车在空旷路段行驶，在车速达到每小时40公里的时候急刹车。

图①

　　安装在车辆后排的摄像头显示，在车辆急刹时，西瓜由于惯性继续向前移动，但在网兜的作用下很快停下来，最终安然无恙(图①)。

图②

　　王剑去除网兜，又进行了相同的实验。虽然每小时40公里的车速并不快，但在车辆急刹时，西瓜没有网兜的束缚，由于惯性直接撞向了车辆前排，最终四分五裂(图②)。

　　第二组实验：

图③

　　王剑将两个西瓜放在两个塑料桶中，其中一个西瓜被网兜固定，另一个西瓜没有网兜固定。随后，他将两个塑料桶密封，先后从台阶上滚下，模拟车辆翻滚的情况。塑料桶从台阶上滚下后，他打开桶盖，有网兜固定的西瓜仍是完好的(图③)，但没有网兜固定的西瓜在塑料桶翻滚的过程中，与桶壁来回碰撞，碎成了几块(图④)。

图④

　　“实验证明，在发生事故时，安全带对于车辆后排乘客的保护作用也至关重要。所以，广大市民无论是驾车还是乘车，无论是坐在车辆前排还是后排，无论车速是快是慢，为了保障生命安全，都应该按规定系安全带。”王剑说。

　　提醒：正确使用安全带，您需要注意这些细节

　　该如何正确使用安全带？市交警支队宣传科民警吴军晓进行了示范，一些细节需要市民注意。

　　“驾乘人员在使用安全带前，如果安全带的上端可以调节高低，一定要调整好安全带上端的高低，保证安全带的侧带从驾乘人员锁骨的上方通过。”吴军晓说，如果安全带的上端过高，安全带的侧带可能处于驾乘人员颈部的位置，一旦发生紧急刹车，驾乘人员身体前倾，安全带的侧带可能勒到驾乘人员的脖子。如果安全带的上端位置太靠下，安全带的侧带可能从驾乘人员的肩膀处滑到身体外侧，起不到有效的保护效果。

　　“驾乘人员在系安全带时，要将安全带的横带调整至肚脐的下方。如果横带位置过高，一旦发生事故，安全带可能对驾乘人员的脏器造成挤压。”吴军晓说，在系好安全带后，驾乘人员还应调整安全带的侧带和横带，确保安全带平整、没有扭曲现象。(记者 郭秩铭 通讯员 姜东 郭红胜 文/图)
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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