市民陈女士通过房产中介买房，遇到了一件让她不解的事儿。“购买时没有贷款评估这项服务，中介却让我支付3500元。”陈女士说。近日，针对陈女士遇到的情况，记者采访主管部门及业内人士给买二手房的市民支招。

市民陈女士通过房产中介买房，遇到了一件让她不解的事儿。“购买时没有贷款评估这项服务，中介却让我支付3500元。”陈女士说。近日，针对陈女士遇到的情况，记者采访主管部门及业内人士给买二手房的市民支招。

反映：买二手房时被要求支付贷款评估费

3月初，陈女士相中洛龙区关林路上的一套二手房，随后，她委托市区一家正规房产中介办理交易手续。在房产中介协调下，买卖双方很快商定了房价及其他事项。当天，买卖双方及房产中介在中介公司签订了“二手房买卖委托合同”，其中约定有使用商业贷款购房等内容。

“签委托合同那天，我给中介预付了2万元服务费，等办完所有手续后，多退少补。”陈女士说，一个月后，中介通知她和卖房者去银行办贷款手续，在此过程中，她得知自己可以用住房公积金贷款，便提出要使用住房公积金，“中介和卖房者都说可以”。

接下来，陈女士顺利办好了住房公积金贷款手续。眼下，这套房已过户到她名下，贷款到账就算完成交易。眼看手续要办完了，房产中介突然让陈女士额外交3500元贷款评估费。“我没有使用商业贷款，就不会产生这笔费用，中介能要求收这笔钱吗？”陈女士说。

说法：申请公积金贷款买房不产生任何服务费

何为贷款评估费？从事二手房中介服务工作近20年的闫先生说，购房者使用商业贷款购房时，商业银行要根据产权价值确定贷款发放金额，而产权价值须专业评估机构进行评估，贷款评估费由此产生。在相关法律法规中并没有明确这笔费用由谁支付，现实中这笔费用多数由购房者承担。

闫先生说，商业贷款评估费是评估公司收取的，多是房价的千分之三至千分之五。而房产中介多采取“打包”收费方式代收这笔费用，目的是赚取差价。

使用住房公积金贷款买房是否要支付贷款评估费呢？市住房公积金管理中心信贷科相关负责人说，市民因购买商品房、经济适用房、二手房等申请住房公积金贷款的，无须支付任何服务费。

记者还从市住房保障和房产服务中心了解到，房产中介服务实行明码标价制度。房产中介机构应在经营场所醒目位置标明服务项目、服务内容、收费标准及相关房地产价格和信息。房产中介机构提供代办贷款、代办房地产登记等其他服务的，应当向委托人说明服务内容、收费标准等情况，经委托人同意后，另行签订合同。

“根据陈女士的遭遇来看，她不用支付房产中介所谓的贷款评估费。”市住房保障和房产服务中心相关科室负责人说。

提醒：二手房中介费由各方协商确定 购买者签合同时要慎重

闫先生说，二手房中介费定价是市场各方博弈的结果，但是要明码标价。这也意味着中介费是可以商量的，购房者可以大胆砍价，但最好别选收费过低的中介机构，避免上当受骗。

记者从市住房保障和房产服务中心了解到，从2018年1月1日开始，我市二手房交易统一采用制式合同，这给二手房交易行为装上了一把“安全锁”。

购房者首先要选择营业执照、备案证书、税务登记证、机构代码证和房地产经纪人执业证等手续齐全的房产中介公司。同时，要查看所购房产是否证件齐全，产权人与卖房人是否一致等。

在签订书面合同时，应要求对方采用制式合同文本，同时要仔细研读合同条款，一定要明确涉及权责的条款。对于买卖双方提出的要求，且双方同意的，一定要写在合同条款里。

市住房保障和房产服务中心相关科室负责人说，房产中介提供代办贷款、代办房地产登记等其他服务，未向委托人说明服务内容、收费标准等情况，并未经委托人同意的，县级以上价格主管部门可采取责令改正、没收违法所得、依法处以罚款等措施；情节严重的，可依法给予停业整顿等行政处罚。

采访期间，陈女士告诉记者，中介公司工作人员主动联系说不再收贷款评估费，并会配合她办完剩余的手续。(记者 郭学锋 通讯员 宋旻哲)