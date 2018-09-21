如果您身边有需要认定或保护的古树 请和我们联系

18日下午，位于高新区丰李镇贠庄村的一个农家小院内，市城市管理局城市绿化科邀请的3位专家正在认定一棵老椿树。

18日下午，位于高新区丰李镇贠庄村的一个农家小院内，市城市管理局城市绿化科邀请的3位专家正在认定一棵老椿树。12日，本网以《老宅将拆迁 主人希望院内古树得到保护》为题，关注了今年88岁的苏德斌老人因为老宅即将拆迁，希望自家院里的老椿树能得到保护的心愿。

最大心愿是让老椿树得到保护

“只要树在，根就在。”18日下午，回到老家宅院内，站在树下的苏德斌老人有些激动。老人说，他对这棵树非常有感情，他看着树长，树看着他长。1948年他离开老家到华北军政大学读书后，一直记挂着这棵老椿树。

1978年，他从部队转业回到一拖工作，每年亲戚都送来香椿嫩芽，他把香椿芽腌制好后送给街坊邻居当菜吃。如今，老宅马上要拆迁，作为一名离休干部，他很支持城市的发展建设，但唯独舍不下这棵承载着历史的老椿树。他认为这棵树是家史、村史的见证者，对于后代也有一定教育启迪意义，承载着历史的记忆。

因此，老人最大的心愿就是拆迁后，这棵老椿树能得到更好的保护。

市区的古椿树比较少

报道见报后，市城市管理局城市绿化科联系了相关专家，一行数人在18日下午来到老人老宅中，对这棵老椿树现场认定。

“这棵树有些虫害，主要是天牛，你看这些黑色的疤就是虫蛀的痕迹。”一位专家指着老树上大小不一的黑斑说道，这棵树目前高达20米，实际树高还不止于此。根据地面判断，老人家里过去盖房的时候应该垫过院子，树身有一部分被埋在了院子的土里。

市城市管理局城市绿化科工程师姚孝祺说，在他们过去普查和认定过的市区古树名木中，古香椿树是比较少的，这棵老椿树的具体树龄还需测量完数据后，和过去认定的古树数据进行比对才能最后确定。

古树认定可到市民之家申请

在现场，老人提出一个问题：“等到老家宅院被拆迁后，古树的树权人还是自己吗？”

对此，姚孝祺说，对于古树的保护归属，一般遵循“树随地走、树随路走”的原则，即一旦地块被拍卖后，老树的树权将归拍得该地块的主体所有，这意味着老树的树权人也将易主。一旦这棵老椿树被认定为古树，从法律层面是不能随意移动的。

姚孝祺说，如果其他市民在城市区范围内有认定古树的意向，可以前往市民之家，在市城市管理局窗口进行申报，此后专家将前往进行测量、鉴定。古树在认定通过后，会生成一个全国唯一的编号，包括GPS坐标、照片等各项信息，并按照古树管理办法接受管护。如果古树有树权人的话，由树权人进行保护；散生古树，则由村委会、办事处等来保护。

如果您的周围有古树需要认定或者保护，请拨打本报热线66778866或者电话18637933711和我们联系，让我们一起保护身边的古树，留住历史的记忆吧。(记者 李砺瑾)