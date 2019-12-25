洛阳今天多云到晴天 气温20℃到35℃

洛阳今天多云到晴天，局地有阵雨或雷阵雨，偏西风2级到3级，气温20℃到35℃。

晴空、艳阳、飙升的气温，这样的天气很有夏天的感觉。

未来三天，天气舞台有点儿忙，晴天、高温、冷空气、降雨，将悉数登场，同时我们还要警惕午后强对流天气。

河南省气象台预计，今明两天炎热感升级，黄河以南大部分地区将出现35℃至37℃的高温，其中明天中东部、南部部分地区，最高温度可达38℃或39℃。此外，全省大部分地区还将有中到重度干热风。

明日，有横槽携带冷空气影响我省，明天白天到后天，全省自北向南转西北风4级到5级，阵风6级到7级。受冷空气、降雨影响，后天的炎热程度有所缓解。

市气象台根据最新的气象资料分析，预计今天多云到晴天，局地有阵雨或雷阵雨，偏西风2级到3级，气温20℃到35℃。明天多云间晴天，有分散性降雨或雷阵雨，局地伴有短时强对流天气，偏南风3级左右，气温21℃到35℃。

这里的分散性降雨怎么理解？跟局部地区一样吗？气象工作者介绍，就空间分布来说，分散性降雨不是连续的、成片的，更多地用来表达降雨在空间分布上的不均匀性。而局部地区降雨通常用于表示区域范围小的降雨天气。

分散性降雨经常出现在强对流天气中，常伴随有短时强降水、冰雹、大风等。目前的预报技术很难确定分散性降雨具体会落在哪里，所以后天如果大家要外出的话，可要携带好雨具呀。(记者 郭飞飞 通讯员 禹东晖)