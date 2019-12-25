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武文：在加快建设副中心中彰显爱国卫生运动的新担当
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-05-22 08:44

　　习近平总书记视察河南、在中部地区崛起工作座谈会、在黄河流域生态保护和高质量发展座谈会上的重要讲话精神，为河南的经济社会发展指明了方向，省委省政府在加快洛阳副中心城市建设工作推进会上明确了具体目标，市委市政府要求充分发挥党员领导干部示范引领作用，突出“解放思想、实干兴洛”这一重点，跳出洛阳看洛阳、跳出河南看洛阳，在与先进城市对比中开阔视野、把准趋势，在与同类城市对比中借鉴经验、找到不足，通过直面问题、触及灵魂的深层次学习研讨，克服“自满”“等靠”“安逸”三种不良心态，增强坐不住的责任感、等不起的紧迫感、慢不得的危机感，真正触动思想、找准差距、明晰举措、担当有为，凝聚起全市上下实干争先、共谋发展的巨大力量。疫情过后的爱国卫生工作，将会以更加饱满的热情和干劲，服务于洛阳副中心城市建设。

　　一、传承历史辉煌脉络。爱国卫生运动无论在新中国成立初期、社会主义建设的热潮中、改革开放的实践探索中，还是在新时代实现中华民族伟大复兴的进程中，都能围绕党和政府中心工作，把卫生工作深植于人民群众中，组织动员人民群众解决生产生活中的突出卫生问题。

　　二、根植群众鲜明特征。一切为了群众，一切依靠群众，从群众中来到群众中去的群众路线是开展爱国卫生运动的重要形式。爱国卫生运动始终坚持“预防为主、群防群控”的工作方针，依靠群众并发动群众参与疫情防控和疾病预防。通过动员和组织群众，把爱国卫生工作融入日常工作生活，把倡导的讲究卫生、摒弃陋习、健康生活方式变成人民群众的自觉行动。洛阳2007年荣获“国家卫生城市”称号，又分别于2011年、2015年和2018年复审成功，位居全国前列、全省第一，并受到全国爱卫会通报表扬。但是，对标对表全国先进城市，我们在农贸市场、流动商贩管理和垃圾中转站、垃圾容器等环卫基础设施方面还存在一些短板，在城中村及城乡接合部卫生上时好时坏，长效机制没有建立健全等，都成为我们亟待加强的薄弱环节，必须切实增强加快建设副中心、致力打造增长极的使命感紧迫感，凝聚干事创业的思想共识。

　　三、彰显社会治理能力提升。“政府主导，跨部门协作，全社会动员”是新时期爱国卫生运动工作方针的主要内容，是其行之有效的工作机制。爱国卫生工作始终把卫生健康作为全社会的共同责任，善于调动全社会力量积极参与防病工作。在政府主导下各部门各司其职，密切协作；社会各界积极响应、献智献力；广大群众人人动手、人人参与。面对影响健康的复杂因素，形成群防群控、联防联控、共同治理的良好氛围，努力实现少生病、晚生病、不生病的健康目标。

　　四、奉献公共产品经济绩效。预防是最经济最有效的健康策略。爱国卫生运动始终坚持预防为主的工作方法，从健康影响因素的源头入手，全方位治理健康危害因素。自20世纪五六十年代起，通过开展大规模的爱国卫生运动，我国在较短时间内成功完成了3次卫生革命任务，人民的健康状况得到明显改善，人均寿命从1949年前的35岁提高到2018年的77岁，实现了低投入高产出的健康效益。正如世界卫生组织所评价，坚持开展爱国卫生运动是中国创造卫生奇迹的一条重要经验。

　　围绕黄河流域生态保护和高质量发展、副中心城市建设、洛阳都市圈等重大课题，我市要进一步细化深化具体推进措施：一是国家卫生城市的命名是阶段性的，建设副中心城市，需要国家卫生城市助力，要尽快建立健全巩固提高国家卫生城市的长效管理机制，确保顺利通过2021年国家卫生城市复审。二是按照国家和省里要求，积极推进控烟工作，建设一批无烟医院、无烟机关、无烟学校、无烟企业等。三是扎实开展细胞工程，建设一批健康学校、健康单位、健康医院、健康食堂等，形成健康城市建设的良好氛围。(作者为市卫健委调研员)
[ 责任编辑：崔利利]
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