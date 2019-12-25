杨晓光：加强新型智库建设 加快副中心城市建设

在新时代，在党和国家高度重视下，新型智库已成为支撑高质量发展、软实力建设的重要力量。习近平总书记指出，要从推动科学决策、民主决策，推进国家治理体系和治理能力现代化、增强国家软实力的战略高度，把中国特色新型智库建设作为一项重大而紧迫的任务切实抓好。

在新时代，在党和国家高度重视下，新型智库已成为支撑高质量发展、软实力建设的重要力量。习近平总书记指出，要从推动科学决策、民主决策，推进国家治理体系和治理能力现代化、增强国家软实力的战略高度，把中国特色新型智库建设作为一项重大而紧迫的任务切实抓好。

中国特色新型智库的定位是以战略问题和公共政策为主要研究对象、以服务党和政府科学民主依法决策为宗旨的非营利性研究咨询机构。融入和推动黄河流域生态保护和高质量发展，需要新型智库的深度参与，特别是在新理念新思想新战略的阐释解读、区域协调发展和城市群打造的趋势把握、区域副中心建设的经验总结等方面，都具有重要的参考价值。新型智库建设需要在适应新形势新战略的同时加强自身建设，以中国特色社会主义和政治建设为统领，坚持决策参考和公共服务相结合、分析预测和政策实施相结合、能力提升与影响力传播力提升相结合。具体在加快洛阳副中心城市建设中，可以重点做好以下工作：

要围绕省委省政府出台的《关于支持洛阳以开放为引领加快建设中原城市群副中心城市的若干意见》，在新理念新思想的指导下，在理论和战略层面吃透区域协调发展和城市群发展的规律和实质。习近平总书记在《推动形成优势互补高质量发展的区域经济布局》中指出，我国经济发展的空间结构正在发生深刻变化，中心城市和城市群正在成为承载发展要素的主要空间形式。新形势下，要把副中心建设深度融入中部地区崛起、黄河流域生态保护和高质量发展等国家重大战略决策中。

要围绕开放引领，把开放提高到更高的战略高度，历史的、辩证的调研和规划开放新格局，在加快构建现代开放体系、以高水平开放引领高质量发展上蓄势发力。结合历史上6次成为国际大都市和当代副中心、都市圈发展规律，谋划洛阳在新时代如何把握和落地新的城市定位，如何以开放引领倒逼改革创新，进而释放副中心、增长极、都市圈的巨大优势和潜力。

要围绕新引擎、增长极、都市圈等主要目标，着力提升执行力、落实力、贯穿力，在中原地区“双中心”“双引擎”格局和黄河流域城市群发展格局中，提升要素集聚承载能力，实现“一带一路”、黄河沿线中心城市错位联动发展，如积极谋划和论证“郑洛西高质量发展隆起带”，如通过文旅融合发展规划沿线国际旅游目的地联盟。

要论证和规划独具特色的高质量发展路径，紧紧围绕供给侧结构性改革突出产业、城市、生态、文化、县域五大特色，量身打造定位明晰、优势突出、国际一流、联动发展的行动方案。同时配合治理体系能力创新，形成向上对接机制、对内协调机制、对外联动机制、对下督导机制。

加快副中心建设、打造增长极，亟须加强新型智库能力建设、创新体制机制和提升影响力传播力。建议新型智库与“河洛英才”计划、优秀人才选拔任用、基层实用人才培养等相结合，打造支撑副中心建设的人才高地。同时建议，细化智库类别，分别对接“9+2”工作布局和主要发展目标，迅速学懂弄通阐释宣传，科学调研分析预测，精准提供决策服务，全程参与推进落实，创新督查反馈机制。

(作者为市社科联副主席)