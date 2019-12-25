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薛海明：加快发展数字经济 助力产业转型和城市转型
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-05-22 08:48

　　《关于支持洛阳以开放为引领加快建设中原城市群副中心城市的若干意见》中指出，要大力发展新一代信息技术产业、促进数字经济和制造业深度融合，为我市加快发展数字经济吹响了号角。洛阳的数字经济发展尚处于起步阶段，抓住副中心城市建设的历史机遇，加快发展数字经济，助力产业转型和城市转型，需要深入思考。

　　一、推动实体经济数字化转型

　　(一)围绕编制融合评估体系和实施指南、促进会诊对接贯标实施、打造融合支撑体系使劲，促进实体经济数字化转型

　　一是制定我市数字经济与实体经济融合评估体系和融合实施指南。根据体系量化评估我市工业、农业、服务业等行业融合水平，分析确定关键点和着力点，梳理精准的融合路径。二是促进会诊对接贯标实施。在融合评估基础上，通过开展宣讲培训、组织行业优秀服务商介绍解决方案等方式，构建融合生态，促进技术方案供需对接。指导督促企业依照制定的融合实施指南贯标实施。三是打造融合支撑体系。邀请数字(信息)领域的高水平机构全程参与融合评估和会诊服务工作，组织市内机构组成本地化服务团队，增强服务全市实体经济、企业的能力，打造企业融合服务团队。

　　(二)聚焦工业互联网发力，促进我市制造业数字化转型

　　一是优化我市企业上“云”扶持方式。改变我市财政资金扶持方式，变后补助为前补助，变重点扶持为广泛覆盖。建设上“云”体验中心和企业上“云”公共服务平台，加强供需双方对接和服务保障。开展多种形式的宣贯培训活动，提高企业上“云”的普及度和积极性。二是提高我市工业设备上“云”率。通过政策支持、资金补助、金融服务等方式，引导中信重工等联合设备提供商、系统集成商等对存量设备进行“云”化改造。推动以中信重工等龙头企业为主导聚合产学研用各方力量，聚焦设备上“云”的共性问题，推动增量设备上“云”。创新平台运营机制，以有效运用牵引设备上“云”。三是实施工业互联网App培育工程。支持龙头企业面向行业共性关键技术和工业互联网平台发展需求，建设开放开源技术、代码开发包和开发工具的开源社区。建立开放的工业互联网App服务、交易平台，支持开发者从工业互联网App生态中获利。

　　(三)着眼产品供给、平台建设用功，促进我市文旅数字化转型

　　一是优化数字文旅产品供给。我市要积极搭建数字化文旅体验实验室，促进我市数字经济和文旅产业共同发展。二是夯实文旅产业数字化转型基础。强力推进基于云平台的洛阳旅游大数据中心建设，带动文旅产业数字化转型和文旅大数据的共享开发。

　　二、制订数字产业发展规划

　　疫情过后，数字化基础设施及基础设施数字化的建设将提速，数字基建将成为拉动经济增长的重要力量。我市应及早做顶层设计，制订数字经济发展战略规划，出台相关配套机制，明确推进目标、推进重点、数字产业化和产业数字化等的实施路径。

　　三、实施数字企业培育计划

　　一是强力招引外地数字企业。立足我市现有基础和优势，绘制数字经济产业链图谱和重点招商目标企业图谱，锁定延链补链招商目标，利用自身优势招引龙头。充分利用大数据产业园的平台优势和政策优势，吸引国内知名数字企业落户洛阳或在我市设立分支机构，形成集聚效应和规模效应。二是积极培育本地数字企业。每年选择若干家对我市数字经济发展具有带动作用、发展潜力大的企业作为入库企业进行培育。重点加大对入库企业的跟踪服务与政策扶持力度。对入库企业实行动态管理，引入竞争淘汰机制，做到有出有进、保证质量。

　　四、提升数字经济要素保障能力

　　一是保证人才。二是保证资金。三是搞好监管。四是建好数字基础设施。五是做好统计工作。

　　(作者为市政府发展研究中心主任)
[ 责任编辑：赵彤彤]
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