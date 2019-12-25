洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

吕化周：抓机遇、理思路、找突破，实现洛阳社会经济发展的新跨越
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-05-22 08:48

　　近期，省委省政府召开加快洛阳副中心城市建设工作推进会，要求洛阳抢抓机遇、乘势而上，在新起点上推进洛阳副中心城市建设实现新突破，打造带动全省高质量发展新的增长极。面对这一要求，洛阳一定要抓住机遇、理清思路、找到找准突破口、融入战略部署、顺势而为，实现洛阳社会经济发展的新跨越。

　　首先，抓机遇。我们要抓住国家黄河流域生态保护和高质量发展战略的机遇，融入该战略之中，乘势发展。要抓住省委省政府全力打造洛阳副中心城市及新增长极的机遇，积极响应省委省政府要求，充分利用好省委省政府赋予的特殊权力、特殊政策，解放思想、先行先试，推动洛阳社会经济跨越式发展。充分把握好脱贫攻坚最后“冲锋号”机遇，推动洛阳县域经济发展与脱贫攻坚的良性互动。

　　其次，理思路。要思考我们有什么，我们能做什么。从产业上讲，我们有雄厚的制造业基础，国家级科研机构较多；从历史文化上来讲，这里是炎黄二帝为中华民族奠基的主要区域，河洛文化是黄河文化的源头和重要组成部分，有着悠久灿烂的历史文化，古迹、传说遍地皆是；从自然环境上来讲，洛阳有丰富的生态资源、广阔的绿色空间，西部、南部有秀美山区，西北部有小浪底风景区，北部有黄河，市中心有伊河、洛河；区位上有良好的区位优势，是内陆连接西域走廊“一带一路”上的明珠、晋陕豫金三角地区的重要城市，与国家级大都市郑州比邻。

　　最后，找突破。结合我们有什么，能做什么，要思考我们做什么才可以大有作为。我想以下五个打造就是五个突破。第一，打造国家先进制造业基地。坚持把制造业高质量发展作为主攻方向，牢牢把握转型升级和创新驱动两条主线做文章。第二，打造世界历史文化名城。世界历史文化名城要紧紧围绕国际旅游文化中心、国际人文交往中心(国际会议中心)、黄河文化中心、河洛文化中心等四大中心主题展开。第三，打造国际级休闲、养老基地。洛阳南部、西部可进山，北部中部可近水、亲水。厚重的历史文化积淀与丰富优美的自然环境资源，是打造国家级最佳人居城市得天独厚的条件。未来，郑州人及国内外其他地方的人，退休后来洛阳租、买房养老，或入养老机构养老，会成为新时尚。第四，打造黄河流域生态保护和高质量发展示范区。洛阳处于黄河“铜头铁尾豆腐腰”的豆腐腰首部，自然环境、农耕文明、社会历史文化地位突出。融入黄河流域国家战略，协调上中下游布局，以“黄河生态走廊”为中心，以“黄河湿地山水走廊”“黄河生态农耕文化走廊”“黄河生态历史文化走廊”为主线，规划、设计、建设黄河流域生态保护和高质量发展示范区。第五，打造晋陕豫金三角地区核心城市，让洛阳成为该区域的经济中心、文化中心和交通枢纽中心，具有更强的对外辐射力。

　　相信凭借洛阳人的智慧和洛阳人的努力，一定能够实现洛阳社会经济发展的新跨越，洛阳的未来会更美好。

　　(作者为洛阳理工学院会计学院院长、教授)
[ 责任编辑：赵彤彤]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·2根4厘米长的鱼刺在他腹中“折腾”3天
  • ·注意减盐跟减油 牛肉汤咱还是喝甜汤吧
  • ·用白糖跟麻油治褥疮 89岁老人的脚跟腐烂了
    		•
    洛宁蒸肉：别看肉不多，香得馋坏个人儿
    洛宁蒸肉：别看肉不多，香得馋坏个人儿
    洛宁蒸肉：别看肉不多，香得馋坏个人儿
        洛阳是牡丹花城，更是美食之都。徜徉在洛阳的大街小巷，也许在某个转角就能偶遇一家老店，一道美食，让您的...
  • ·洛阳7岁娃娃登上戏台 姥姥奶奶功不可没
  • ·专注摄影50多年 80岁的他想90岁时再办场影展
  • ·洛阳年近八旬老夫妻 旅行脚步不停息
    		•
    		 
    新闻排行
  • 垂直绿化为洛城添“绿装”
  • 洛阳一小区枇杷成熟 物业集中采摘送居民
  • 孟津县水泉村：农民走上“杏”富路
  • 洛阳龙门通用机场施工正酣 计划6月底...
  • 巩义3岁娃骑着滑步车夜行5公里来洛找...
  • 省地质矿产局将深化与洛阳战略合作 从...
  • 【视频】想撕，没门！洛阳法院启用“...
  • 洛阳消费券带动消费超过5000万元，小...
  • 国内首台智能型悬臂式硬岩掘进机在中...
  • 伊川县柿树洼村：“姐妹”扶贫车间带...
    		•
    百姓呼声
  • · 《百姓呼声》每日简报 | 5月21日
  • · 今年洛阳市中小学暑假如何安排？官方回应
    • 精彩图片
    垂直绿化为洛城添“绿装”
    洛阳龙门通用机场施工...
    孟津县水泉村：农民走...
    洛阳一小区枇杷成熟 物...
    精彩热帖

    漫展女孩

    气球少女

    爱旅行的种子

    在金色的田野上
    /【铁军视角】碧血化为江上草，花开更比杜鹃
    /【光影瞬间】花美惹人醉 留恋不愿归
    /【石子之眼】大风蓝色预警天的风光
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605