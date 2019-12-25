吕化周：抓机遇、理思路、找突破，实现洛阳社会经济发展的新跨越

近期，省委省政府召开加快洛阳副中心城市建设工作推进会，要求洛阳抢抓机遇、乘势而上，在新起点上推进洛阳副中心城市建设实现新突破，打造带动全省高质量发展新的增长极。面对这一要求，洛阳一定要抓住机遇、理清思路、找到找准突破口、融入战略部署、顺势而为，实现洛阳社会经济发展的新跨越。

近期，省委省政府召开加快洛阳副中心城市建设工作推进会，要求洛阳抢抓机遇、乘势而上，在新起点上推进洛阳副中心城市建设实现新突破，打造带动全省高质量发展新的增长极。面对这一要求，洛阳一定要抓住机遇、理清思路、找到找准突破口、融入战略部署、顺势而为，实现洛阳社会经济发展的新跨越。

首先，抓机遇。我们要抓住国家黄河流域生态保护和高质量发展战略的机遇，融入该战略之中，乘势发展。要抓住省委省政府全力打造洛阳副中心城市及新增长极的机遇，积极响应省委省政府要求，充分利用好省委省政府赋予的特殊权力、特殊政策，解放思想、先行先试，推动洛阳社会经济跨越式发展。充分把握好脱贫攻坚最后“冲锋号”机遇，推动洛阳县域经济发展与脱贫攻坚的良性互动。

其次，理思路。要思考我们有什么，我们能做什么。从产业上讲，我们有雄厚的制造业基础，国家级科研机构较多；从历史文化上来讲，这里是炎黄二帝为中华民族奠基的主要区域，河洛文化是黄河文化的源头和重要组成部分，有着悠久灿烂的历史文化，古迹、传说遍地皆是；从自然环境上来讲，洛阳有丰富的生态资源、广阔的绿色空间，西部、南部有秀美山区，西北部有小浪底风景区，北部有黄河，市中心有伊河、洛河；区位上有良好的区位优势，是内陆连接西域走廊“一带一路”上的明珠、晋陕豫金三角地区的重要城市，与国家级大都市郑州比邻。

最后，找突破。结合我们有什么，能做什么，要思考我们做什么才可以大有作为。我想以下五个打造就是五个突破。第一，打造国家先进制造业基地。坚持把制造业高质量发展作为主攻方向，牢牢把握转型升级和创新驱动两条主线做文章。第二，打造世界历史文化名城。世界历史文化名城要紧紧围绕国际旅游文化中心、国际人文交往中心(国际会议中心)、黄河文化中心、河洛文化中心等四大中心主题展开。第三，打造国际级休闲、养老基地。洛阳南部、西部可进山，北部中部可近水、亲水。厚重的历史文化积淀与丰富优美的自然环境资源，是打造国家级最佳人居城市得天独厚的条件。未来，郑州人及国内外其他地方的人，退休后来洛阳租、买房养老，或入养老机构养老，会成为新时尚。第四，打造黄河流域生态保护和高质量发展示范区。洛阳处于黄河“铜头铁尾豆腐腰”的豆腐腰首部，自然环境、农耕文明、社会历史文化地位突出。融入黄河流域国家战略，协调上中下游布局，以“黄河生态走廊”为中心，以“黄河湿地山水走廊”“黄河生态农耕文化走廊”“黄河生态历史文化走廊”为主线，规划、设计、建设黄河流域生态保护和高质量发展示范区。第五，打造晋陕豫金三角地区核心城市，让洛阳成为该区域的经济中心、文化中心和交通枢纽中心，具有更强的对外辐射力。

相信凭借洛阳人的智慧和洛阳人的努力，一定能够实现洛阳社会经济发展的新跨越，洛阳的未来会更美好。

(作者为洛阳理工学院会计学院院长、教授)