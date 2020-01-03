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如遇野生动物需救助您可拨打110 不要自行捕捉

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-05-22 08:47

　　“我们抓到一只懒猴”“这里有两只小鸟”……眼下，正是市野生动物救助站工作人员忙碌的时候，他们几乎每天都会接到有关野生动物的求助信息。不少市民好奇，工作人员带回的野生动物是如何处置的？市民遇到野生动物能否自行捕捉交给相关部门？近日，记者到市周山野生动物救助站进行采访。

王哲给孔雀喂食

　　雀鹰脖子受伤，工作人员为其手术

　　市周山野生动物救助站位于高新区周山森林公园附近，四周被绿树环抱，环境静谧。近日，记者来到这里，工作人员王哲正给两只乌鸫(dōng)幼鸟喂食，只见他揪了一小块馒头在水里浸泡一下，揉成小团塞进小鸟嘴里。

　　“它们是前两天从涧西区湖北路附近被接回来的，预计再喂食半个月就能飞了。”王哲说，俩小家伙很可能是被大风从窝里刮下来的，附近居民发现后拨打110报了警。

　　除了这两只乌鸫，这里还有孔雀、黑天鹅等10余种20多只小动物，有些已经在此待了两三年，有些则是刚“入住”的。

　　今年是王哲从事野生动物救助工作的第八个年头。刚开始，他对野生动物不是很了解，工作的过程也是不断学习的过程。现在，某种动物有啥习性、是否具有攻击性，他都大致了解。

　　此外，王哲还掌握一定的急救知识。上个月，有市民捡到一只脖子受伤的雀鹰，王哲检查后判断是被人用弹弓所伤。他把雀鹰接回来后，对其伤口消毒，再用手术针缝合。经过一周调养，雀鹰恢复后，他将其放飞。

　　救助野生动物，待其恢复健康后放生

　　说起我市野生动物救助的发展，市周山野生动物救助站负责人孙先利十分感慨。野生动物救助站成立于2004年，当时就他一人，如今增加至4人，他负责接听电话，王哲与同事姚利国负责外出接收动物，还有一名同事负责看护动物。

　　王哲说，平时他们救助的野生动物种类很多，有白鹭、猫头鹰、猪獾、蛇等。每年救助的动物有260只左右，其中国家一级保护动物有四五只，国家二级保护动物七八十只，剩余的多是“三有”动物。

　　“每年4月至9月是我们最忙碌的时候，需要24小时在岗。”王哲笑着说，现在他们几乎每天都能接到有关野生动物的电话求助，以鸟类居多，有些是腿或翅膀骨折，有些是幼鸟，当下正是鸟类的繁殖期，遇到大风天气，幼鸟容易被从窝里刮出来，有些幼鸟则是淘气自己蹦下来的。

　　接回来的动物如何安置呢？王哲说，如果是本地物种，状态不好或者受伤，一般是先治疗、喂食，等其恢复后放归野外；如果是外来物种，需要交到省野生动物救助中心；有些具有观赏性的野生动物，也会送到我市动物园。

　　遇到野生动物，不建议市民自行捕捉

　　遇到野生动物，王哲不建议市民自行捕捉，最好报警求助。王哲说，捕捉它们不仅需要借助抄网、手套等装备，还要讲究一定的技巧。有些动物看着可爱，其实是假象，比如前不久一名热心市民在街头捕捉一只懒猴，就被其咬伤手指。

　　“一般用一只手先按压住动物的脖子，以免被其反咬一口或被其爪子抓伤。”王哲说，另一只手则抓住其背或翅膀，不让其面对人，然后丢进纸箱或笼子里。野生动物一般携带有病毒，如果市民不慎被其咬伤，应立即用肥皂水冲洗，并及时就医。

　　王哲最后提醒，有些情况下动物并不需要被救助，比如幼鸟从窝里飞出来，没有受伤的话不要轻易将其捡走，一般鸟妈妈会给其喂食，人工喂养反倒不容易成活。(记者 魏巍 文/图)
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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