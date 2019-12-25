张纪：提升洛阳城市向心力 构建区域协同新机制

省委省政府加快洛阳副中心城市建设工作推进会，奏响了新时期洛阳城市发展的“冲锋号”。“发力都市圈、提升辐射力、打造增长极、形成新引擎，加快推进洛阳副中心城市建设”勾勒出洛阳未来发展的新蓝图。

省委省政府加快洛阳副中心城市建设工作推进会，奏响了新时期洛阳城市发展的“冲锋号”。“发力都市圈、提升辐射力、打造增长极、形成新引擎，加快推进洛阳副中心城市建设”勾勒出洛阳未来发展的新蓝图。洛阳副中心城市建设必须打造洛阳都市圈，就是要增强洛阳对豫西地区及陕东、晋南地区的辐射和带动能力。然而，尽管洛阳是中西部地区经济实力最强的非省会城市，对周边地区具有城市群建设所必需的经济辐射能力，但是作为非省会城市，缺乏跨区域的资源整合能力。因此，洛阳在外延上如何做大做强“朋友圈”，是洛阳区域副中心城市建设必须破解的首要命题。

在城市群中，中心城市对其他城市的经济、政治、社会、文化等均具有较强的辐射和向心作用。在洛阳都市圈中洛阳的向心力，必须通过区域协同实现都市圈中参与城市的互利共赢。洛阳与陕东和晋南虽然行政隶属三省，但是人缘相亲、文化相连、禀赋相近，具有区域协同的良好基础，因此，洛阳副中心城市建设要做好三个协同：

一、文化协同

河洛文化是中华文化的源头之一，是起源于河洛地区的区域性文化，也是中华民族的主流文化。河洛文化以洛阳为中心，西至潼关、华阴，东至荥阳、开封，南至汝颍，北跨黄河至晋南、济源。洛阳都市圈具有悠长的历史渊源，这为该区域的文化协同奠定了坚实的基础。洛阳都市圈文化协同主要包含两个层面：一是意识层面，即洛阳都市圈区域内的文化认同，也就是对洛阳都市圈利益共同体的认同；二是物质层面，即以文化服务和文化经济为主要表现形式，具体包括文化资源、公共文化服务和文化产业三个方面的协同。通过文化协同，洛阳都市圈就能够发挥文化旅游资源优势，促进文化和旅游深度融合，从而实现文化繁荣兴盛的战略目标。

二、产业协同

都市圈产业协同就是通过促进区域内部生产要素优化整合，推进产业价值链的空间布局重构，推进平台载体共建共享，推动城市间产业相促相融、协同协作、集聚发展，从而形成符合城市群整体利益的产业发展体系。由于资源禀赋相近，洛阳都市圈内各个地区的产业相近，内部的产业竞争激烈，通过资源整合能够产生良好的产业协同效应。当前，我国正值产业转型升级的关键时期，洛阳都市圈范围内传统制造业改造提升任务繁重，但同时也是区域间形成产业协同的机遇期。洛阳都市圈产业协同要以传统制造业改造提升为突破口，抓住新一轮科技革命和产业变革的历史机遇，推动互联网、大数据、人工智能与传统制造业的深度融合，培育产业发展新动能。通过区域内产业布局优化调整，促进集群化发展，支撑传统制造业迈向高质量发展，打造经济发展新的增长极。

三、开放协同

近年，全球新旧动能加速转换，不同国家、区域之间的资源与优势正悄然发生着深刻变化。在“一带一路”背景下，同处内陆地区的洛阳都市圈重构开放格局迎来了难得的时代机遇。洛阳十省通衢、交通便利，是重要的综合交通枢纽和“一带一路”重要节点城市。洛阳建设区域副中心城市，对带动洛阳都市圈开放洼地的崛起，推动区域协调发展将起到重要的引领作用。开放不仅是向境外开放，更是要向周边城市开放，洛阳要有更加开放、包容、共享的胸怀，带动周边城市发展，形成开放的都市圈，实现内陆开放型经济新发展。

(作者为河南科技大学经济学院副院长、经济学教授、博士)