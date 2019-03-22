洛阳市2019年度“五个一百”网络正能量精品网上展示投票开始

为弘扬主旋律，唱响正能量，讲好洛阳故事，传递洛阳声音，市委网信办组织开展洛阳市2019年度“五个一百”网络正能量精品推选活动。

为弘扬主旋律，唱响正能量，讲好洛阳故事，传递洛阳声音，市委网信办组织开展洛阳市2019年度“五个一百”网络正能量精品推选活动。

本次活动的主题为：“网聚正能量洛阳更出彩”。网络正能量精品评选活动包括网络正能量榜样、网络正能量文字作品、网络正能量图片作品、网络正能量动漫音视频作品、网络正能量专题活动五个项目。

在相关单位和广大网友的大力支持配合下，此次活动共征集到作品400余篇，经专家学者和媒体代表组成的初评委员会第一轮筛选审定后，确定5类共146个入围作品参加最终的评比。根据规则，入围作品在洛阳网公示并接受网友投票点赞，网络投票情况将对最后的评定提供参考。

网络投票时间：从2020年5月22日8时至5月28日18时

活动规则：网友每天可对多个正能量作品投票，同一IP对同一作品每天投票不得超过10票。

投票页面：http://hd.lyd.com.cn/2020wlznl/vote ②