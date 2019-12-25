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刘长明：奋斗赢得幸福来
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-05-22 08:30

　　21日，汝阳县小店镇高庄村村民刘长明和妻子正忙着栽种红薯，夫妻俩忙得满头大汗。两天前，刘长明刚栽种完烟叶，今年种了近30亩烟叶，他盼着今年能有个好收成。

　　“今年我种了近80亩地，现在正是栽红薯、种玉米的时候，我们俩经常忙得顾不上吃早饭。”56岁的刘长明说，他在村里种地最多，收入可观。可是在五年前，他还欠了七八万元外债，是建档立卡贫困户。

　　2015年，刘长明的母亲因心脏病住院，正巧大儿子结婚，二儿子上大学，花钱的地方多，原本就不富裕的家庭一下子陷入困境。“当时我家里种了十几亩地，一家人的花销全指望地里的收入，感觉日子没有奔头。”刘长明说，他是家里的主劳力，妻子因为患有腰椎间盘突出，干不了重活，每天都得吃药。

　　戴上了贫困户的帽子，刘长明感到“脸上发烧”。刘长明并不是好吃懒做的人，他种植烟叶十几年，掌握烟叶种植技术。他一直记得老辈人传下来的农谚：“远抓林近抓牧，种植烟叶当年富。”

　　2016年，在村干部及驻村第一书记的鼓励和支持下，刘长明扩大了烟叶的种植规模。他租了60多亩地，还买了一辆二手农用车。夫妻俩经常凌晨5点就起床，一直干到上午10点，下午继续下地，直到天黑才回家。

　　要脱贫，不仅得苦干，还得巧干。2016年，刘长明通过烟叶种植收入3万余元，家里的生活开始有了起色。在种烟叶的同时，他还在地里种了花生、红薯、玉米、西瓜、甜瓜等农作物，多元种植，增产增收。

　　虽然已是种烟叶的“土专家”，但是刘长明并不满足，他想办法学习最新的烟叶种植技术，参加烟叶种植培训，向烟叶技术员请教，熟练掌握了烟田整理、配方施肥、起垄覆膜、烟苗移栽、病虫防治、打顶抑芽、成熟采收、科学烘烤等一系列生产技术，并在实际耕作中摸索经验。2018年，刘长明继续扩大种植面积近80亩，他的多元种植也有了成效，家里的收入翻番，他也顺利摘下贫困户的帽子。

　　现在，刘长明将自己掌握的烟叶种植技术无偿传授给其他村民，调动大家种烟叶的积极性。对租种的近80亩地，刘长明也有了新的规划：“明年，我打算种20亩土豆，收完土豆后种红薯。”

　　去年8月，刘长明建成新楼房。今年秋天，他和家人将搬进新楼房。他打算成立农业合作社，带动村民一起致富。（记者 余子愚）
[ 责任编辑：赵彤彤]
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