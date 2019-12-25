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童红涛的三重新身份
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-05-22 08:33

　　洛宁县东宋镇郭村村，三面青山环抱，一面临渡洋河，是一个景色秀美的小山村。过去，该村是名副其实的贫困村，如今随着脱贫攻坚的不断深入，该村村容村貌发生了巨大变化，村民收入水涨船高，2016年实现整村脱贫。

　　在常态化疫情防控形势下，如何保证脱贫攻坚成果不受影响，在市委统战部的大力支持下，郭村村驻村第一书记童红涛多了三重新身份，让村民吃下了定心丸。

　　当好信息员

　　近日，童红涛刚走进建档立卡贫困户张红勋家的院子，见到他的爱人邢乔正张罗着工人安装太阳能热水器，赶忙上去帮把手。

　　“红勋哥在南京干着还行？”“中！干了一个多月，俺掌柜又批了5000块钱，让装个热水器。”54岁的邢乔笑得合不拢嘴。

　　缺技术、缺资金，过去，张红勋一家8口人，全靠他和两个儿子外出打工讨生计。

　　今年春天，受疫情影响，张红勋迟迟找不到合适的工作。担心村民因疫情返贫，童红涛多方联系到一家劳务公司，把村里务工人员信息、健康情况发送给对方。很快，该公司就发布了一批用工需求，并承诺：不收取贫困户服务费，帮助联系车辆，点对点送务工人员尽快返岗。

　　“红勋哥，给你找好了，去江苏南京玄武区一个建筑工地打工。给你大儿子也找到了，去上海一家企业做焊工。”童红涛的一番话，让张红勋高兴极了。

　　不一会儿，热水器装好了，邢乔拨通了张红勋的电话。“我上个月赚了4000元，大儿子在上海一个月赚6000元，真是越干越有劲。感谢童书记！”电话那头，张红勋高兴地说。

　　当好推销员

　　穿过一片杨树林，走到山脚下的一户小院门前，童红涛吆喝了一声：“宜洛，鸡蛋装好没有？一会儿往市里送货的人就到了。”

　　走进院子，一座鸡舍映入眼帘，四间新平房与三间土坯房相对而坐。养鸡户张宜洛正坐在院子中央，拿着鸡蛋在日头下一晃，眯着眼仔细瞧瞧，没有裂缝就在蛋壳上盖个章……

　　2018年，张宜洛不慎摔伤腰部，干不成重活，一家人的生计成了问题。

　　“不能外出打工的，得想办法让他们在家门口脱贫。”童红涛说，多方考察后，2018年6月，他自掏腰包买了1000只芦花鸡苗，分给村里的20户农户。为了激励大家好好养鸡，每只鸡苗向农户收取1元押金，若成活率超过60%，全额退还押金。不到两年，张宜洛家已有近百只鸡，他还自告奋勇当了村里养鸡小组负责人。

　　“要说我这鸡养得好，离不开童书记的帮助。今年春天受疫情影响，鸡蛋卖不出去，人家开着私家车，帮忙销了1万枚鸡蛋。”张宜洛满是感激。

　　当好办事员

　　一望无际的翠绿树苗，正迎着阳光向上生长。“这是杜仲苗，俺村这几年种了近800亩，上个月刚收了10万棵。”童红涛难掩喜悦。

　　“童书记来啦！”72岁的张黑流从地里直起腰，把杂草丢到一边，打开了话匣子。“听童书记的话没错，一块地让俺挣两份钱。”

　　2017年春，湖南一家农业公司想在郭村村建设杜仲育苗基地，一亩地给1200元租金，比周边土地租金都高，村民却不同意。

　　当时，童红涛和村干部先后召开4次村民大会，挨家挨户做工作。经过一番努力，村里流转出400亩地，张黑流也将信将疑签了字，流转了自家3亩地。

　　2018年当地一场大旱，村民种的玉米损失惨重，而张黑流拿到了租金。之后，不少村民主动请求加入。当年年底，占地近800亩的杜仲育苗基地建成。村民不仅拿到了租金，还能在基地打工，一天最少60元工钱。

　　“多亏了童书记给老百姓办实事，不然哪能有这好事。”张黑流笑着说。

　　今年疫情期间，杜仲育苗基地要对外销售10万棵杜仲苗，8辆大货车进了村，却出不去了。为此，童红涛成了办事员，前前后后跑了多趟，联系县、镇两级政府为基地协调办理通行手续，终于确保10万棵杜仲苗顺利出村。“童书记，啥也不说了，一定把咱村的杜仲育苗基地干红火！”基地负责人魏春民说。

　　童红涛掰着指头算起了账，截至目前，郭村村贫困户人均年收入从不足3000元增至1.1万元，村级集体经济年收入从过去的0元涨到25万元。“现在村里正在实施几个扶贫项目，我还要陪乡亲们把脱贫的底子打得更牢固一些。”他说。

　　日渐西斜，渡洋河畔，郭村村脱贫的脚步将走得更加扎实。（记者 孙小蕊 通讯员 李龙飞 李梦龙）
[ 责任编辑：赵彤彤]
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