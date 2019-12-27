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特价洛阳旅游年票线上无法买？相关部门回复
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-05-22 08:34

　　30个小时，2.3万张！眼下，洛阳旅游年票补贴活动正火热进行。但是，有市民反映线上销售平台出现故障，导致无法完成购买。

　　昨日，市旅游年票管理办公室称，20日0时活动开始后，线上办理量突然增大导致网络拥堵，技术人员已紧急对系统网速进行提速。

　　记者从市旅游年票管理办公室获悉，为激发市场活力，推动消费增长，我市决定于5月20日至6月15日推出洛阳旅游年票补贴活动。活动期间，共发放133333张特价洛阳旅游年票，售价为每张45元。凡是符合购买洛阳旅游年票条件的人群，或者需要为洛阳旅游年票续费的人群均可参与。

　　“洛阳旅游年票原价每张60元，此次补贴活动中，每张洛阳旅游年票由政府补贴15元。”市旅游年票管理办公室相关工作人员说，为方便群众，此次活动在线上线下渠道同步进行，133333张特价洛阳旅游年票售完后，年票将恢复原价。

　　该工作人员说，5月20日0时活动开始后，线上销售平台访问量激增，虽然技术人员停休在岗处置，但受系统承载量、网速等多种因素影响，线上销售平台还是出现了几次短暂的故障，导致一些市民的订单无法完成。

　　针对这一情况，市旅游年票管理办公室第一时间和专业技术公司及电信通信运营商对接，经多方协同处置，不仅快速清除了线上销售平台相关故障，还紧急对系统网速进行提速。目前，线上销售平台运行平稳。

　　“据统计，洛阳旅游年票补贴活动进行30个小时后，线上线下渠道共销售2.3万张洛阳旅游年票。据预测，活动期间，日均年票销售量将超1万张。”市旅游年票管理办公室相关负责人说，这在一定程度上说明，人们的旅游消费需求在急速增长。同时，还会给我市旅游市场增添新活力。

　　相关链接

　　哪些人可购买洛阳旅游年票

　　有哪些购买渠道

　　1. 洛阳市户籍人员［含县(市)区］，持居民身份证原件，可到各年票代售点办理。

　　2. 在洛大中专院校(国家承认学历，经教育部门备案的正规院校)凭本市学生证及身份证原件，可到各年票代售点办理。

　　3. 非洛阳市户籍人员在洛阳长期工作或居住一年以上，满足下列条件之一，方可办理：

　　在洛阳的事业单位或政府机关工作的，可由单位人事部门开具工作证明，本人持身份证原件及证明到指定代售点办理。

　　在洛阳长期居住的，可到所居住地街道办事处开具长期居住证明，本人持身份证原件及证明到指定代售点办理。

　　办理洛阳市居住证，居住证在有效期之内的，本人可直接携带居住证及身份证原件到指定代售点办理。

　　在洛工作人员并持有洛阳社保卡的人群，本人携带身份证和社保卡到指定代售点办理。

　　“特价旅游年票”购买方式有两种：1.微信关注“洛阳旅游”微信公众号，根据提示操作，在线实名购买或续费；2.全市400余个洛阳旅游年票“线下代售点”均可办理，购买时需按要求填写“洛阳旅游年票45元活动领取表”。

　　市旅游年票管理办公室相关负责人说，他们会及时向社会公布活动进展情况，若“特价旅游年票”提前售罄，活动随即停止。不过，市民不必因此太过着急，建议大家错峰购买，避免出现扎堆儿等情况。(记者 郭学锋)
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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