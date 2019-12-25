洛阳市直机关文化党课走基层活动启动

记者昨日从市委直属机关工委获悉，我市于日前启动市直机关文化党课走基层活动。

记者昨日从市委直属机关工委获悉，我市于日前启动市直机关文化党课走基层活动。 记者昨日从市委直属机关工委获悉，我市于日前启动市直机关文化党课走基层活动。 开展此次活动旨在深入贯彻《中国共产党党员教育管理工作条例》，提高党员队伍建设质量，激发广大党员干部干事创业热情。活动将采取专家团队和领导干部宣讲的形式开展，时间将持续至12月10日。 此次活动将重点围绕习近平总书记系列重要讲话精神、省委省政府加快洛阳副中心城市建设工作推进会精神等进行宣讲。活动总体安排宣讲100场，采取“理论+故事+文艺”的形式，运用鲜活生动的语言、准确详实的数据，同时利用新媒体直播等形式，扩大宣讲覆盖面，积极回应基层党员关切，激发干事创业热情。(记者 李三旺)