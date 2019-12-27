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中招信息采集遇问题 专家为你来解答
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-05-22 08:30

　　修改密码后，系统一直显示账号、密码错误怎么办？户口地址写户口簿上的地址，还是目前居住地的地址……随着中招信息采集的持续进行，本报中招帮帮团(QQ群号：438266522)不少家长遇到了和信息登记、注册、报名相关的问题，我们邀请市教育局中招办相关负责人进行答疑。

　　关键词 账号密码

　　问：孩子第一次登录平台进行注册时，修改过密码后网络卡了，没注册成功，现在一直显示账号、密码错误，没法往下进行怎么办？

　　答：可联系班主任或学校教务处登录平台的管理后台，查询考生登录账号并修改密码。考生首次注册的序号、密码等，由班主任发放给学生，该报名序号只能使用一次，报名成功后将自动失效，并生成新的登录账号，考生及家长应妥善保存。

　　问：找回密码是通过微信扫二维码获得验证码吗？为啥扫完没反应？

　　答：若完善信息时已绑定过微信，可通过扫二维码找回密码；若未绑定微信，可通过完善信息时填写的邮箱进行密码更改。若在前期绑定微信的情况下接收不到二维码，可能是平台拥堵造成的，可在晚间再试试。

　　问：报名成功后生成了新的登录账号，再次登录平台时却显示账号错误，这是咋回事？

　　答：若账号错误，可再次用老师第一次发的注册序号、密码登录；登录不上的话，可联系学校教务处，在平台后台管理页面查询。

　　问：注册成功之后，怎么才能知道考号？

　　答：注册成功并报名后，系统会自动生成登录账号，该账号就是考生的中招考号。

　　关键词 信息录入

　　问：我们家现在住的地方和户口簿上的住址不一致，填写户口地址这一项时该以哪个为准？

　　答：户口地址要按户口簿上的填写。

　　问：监护人信息一项中，是不是父母双方的内容都要写？

　　答：是的。考生应按照户口簿上的情况如实填写；若父母离异，监护人信息至少填写一项。

　　问：监护人信息填写后，系统总是不显示，还要再填吗？

　　答：可能是平台拥堵引起的，可多试几次或者晚间登录修改。

　　问：修改后的父母信息中，民族这一项显示出来的和填写的不一致，改了好几次还是这样，可以不改了吗？

　　答：应按照个人情况如实填写。后台正在进行完善升级，出现此类情况可在晚间登录查询，若不正确需要再次修改。

　　问：入学年月是填小学的还是初中的？

　　答：初中入学日期。

　　问：孩子身份证上家庭住址和户口簿上不一样，影响中考吗？办理身份证后因父母离异、户口迁移，身份证和户口簿上家庭信息不一样，该怎么填写？

　　答：不影响中考。户口信息按照新户口簿上的信息填写，家庭住址填写现住址。

　　问：修改信息后点击“保存”提示“已保存”，但返回再次查看时，内容还是修改前的，这是怎么回事？

　　答：可能是平台拥堵造成的，可在晚间登录查看，若未修改成功可再次修改。

　　问：注册完才发现孩子的姓名和户口簿上的不一致，有一个字是同音字，还能修改吗？

　　答：可以修改。考生名字要与身份证或户口簿一致。

　　问：孩子初二转学，入学前学校一栏是填转学前的学校还是现在的学校？

　　答：现在的学校。

　　关键词 中考报名

　　问：孩子报名成功后，一直看不到准考证号是怎么回事？录完信息后，需要进行中考报名吗？

　　答：需要报名。该问题可能是平台拥堵引起的，可联系学校教务处在后台管理页面查询新生成的考生登录账号，也就是准考证号。

　　问：孩子报名时不小心选错了，本应选普通高中却选成了普通中专，还能重新报名吗？

　　答：不能重新报名。若将来想考普通高中，可联系学校教务处取消报名，然后重新选报。报名时考生要慎重，选择普通中专的话，在志愿填报阶段无法报考普通高中，只能报普通中专；选择普通高中的话，两者可兼报。

　　问：应届考生的信息注册、报名等将延长至5月31日23时59分，复读生呢？

　　答：16日、17日已在市教育局中招办采集过照片、学籍等信息的社会考生(含复读生)，可于5月31日23时59分前登录平台完善个人信息，进行网上报名，未采集信息的不可报名。

　　问：现在学校没让报名，不小心报名了，会有什么问题吗？

　　答：不受影响，可报名。

　　关于中考，如果您有疑问，可加入晚报中招帮帮团QQ群(群号：438266522)或拨打18638851265与记者联系，也可以关注洛阳晚报教育周刊微信公众号(lywbjyzk)获取信息。(记者 焦琳 通讯员 张格尔)
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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