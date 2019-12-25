河南省“星创天地”名单公布 我市6家单位名列其中

记者昨日从市科技局获悉，省科技厅日前公布了新一批河南省“星创天地”名单，我市6家单位名列其中。

记者昨日从市科技局获悉，省科技厅日前公布了新一批河南省“星创天地”名单，我市6家单位名列其中。

我市此次入选省级“星创天地”的6家单位分别为：洛阳市伊水湾农产品开发有限公司的“梦中子”星创天地、洛阳明拓生态农业科技发展有限公司的明拓智慧农业星创天地、河南豫博药业科技有限公司的豫博药业星创天地、伊川县金粟农业科技有限公司的神农生态园、洛阳洋丰果业有限公司的洋丰果业星创天地、洛阳景森农业有限公司的景森农业星创天地。省级“星创天地”将被纳入省级科技企业孵化器的管理和服务体系，享受各项优惠政策。根据相关办法，我市还将对成功备案的省级“星创天地”给予奖励。

“星创天地”是发展现代农业和推进农村大众创业、万众创新的众创空间，是新型农业创新创业一站式开放性综合服务平台。目前，我市建有各级“星创天地”36家，涉及精品果蔬、畜牧养殖、农产品加工、电商旅游等领域，形成了一支充满活力的农业农村“双创”生力军。(记者 戚帅华)