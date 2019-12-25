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洛阳市代表团考察学习建业集团项目建设运营工作
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-05-22 08:18

　　昨日，市委副书记赵会生带队到郑州考察学习河南建业集团文旅重点项目建设运营工作，并就我市与建业集团重点合作项目进行对接沟通。

　　建业集团董事长胡葆森参加相关活动。

　　代表团一行先后到建业·J18城市展厅、只有河南·戏剧幻城、建业·华谊兄弟电影小镇进行实地调研，详细了解项目规划、建设、运营等情况。在随后召开的重点项目对接会上，双方就当前正在推进和谋划的项目进行深入交流。

　　赵会生表示，河南建业集团进驻洛阳以来，为推进洛阳城市建设、改善居住环境作出了积极贡献。当前，洛阳全市上下正凝心聚力加快建设副中心、致力打造增长极，正是投资发展的最佳机遇。希望河南建业集团积极融入省委省政府加快建设洛阳副中心城市的重大机遇，在文旅融合等方面寻求更多合作契机，共同推动双方互惠互利。洛阳将以重大项目建设为抓手，对建业集团已在洛布局的各个项目搞好服务、优化环境，按照牡丹文化节、上半年、“十一”、年底四个节点，倒排工期节点，抓质量、抓进度，确保及早发挥效益。同时，对已敲定今年拟投资实施的项目抓签约、抓落地，推动及早落地；对意向性项目抓对接、抓前期，形成更多务实合作。相信按照省委省政府部署要求，洛阳和建业集团一定能实现地企双方合作共赢发展。

　　胡葆森表示，洛阳投资环境良好，是一片发展沃土。河南建业集团和洛阳有着长期良好稳定的合作基础，未来将持续聚焦洛阳发展，开展深入对接，努力寻找更多合作机会，全力以赴支持洛阳发展，为洛阳副中心城市建设作出新的更大贡献。

　　魏建平、王飞、魏险峰等参加相关活动。（记者 孙小蕊）
[ 责任编辑：赵彤彤]
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