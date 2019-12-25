伊滨经开区舜帝庙村：村民当“股民” 分红享喜悦

近日，揣着刚领到的123元，伊滨经开区寇店镇舜帝庙村村民高艮彩满脸喜悦。这些钱，是他成为“股民”后，首次领到的村集体经济分红。

近日，揣着刚领到的123元，伊滨经开区寇店镇舜帝庙村村民高艮彩满脸喜悦。这些钱，是他成为“股民”后，首次领到的村集体经济分红。

“钱不多，但很鼓舞人心！”高艮彩说。全村1647名村民都领到了分红，共享当“股民”的喜悦。大伙都说，村里集体资产盘活了，老百姓从村民变身“股民”，每年能入股分红，这彰显了制度优势，也坚定了大家对乡村振兴的信心。

近年，随着万安山区域生态休闲旅游的开发，舜帝庙村集体经济收入不断增加。去年，该村落实市委决策部署，在寇店镇党委指导下，试点搞起了“三变”改革，群众尝到了改革发展的甜头。

“一组7957元，二组9363元，三组11360元，然后各村民组再根据村民持股比例逐一发放……”在舜帝庙村“三变”改革分红会上，村党支部书记胡继宾宣布完分红情况后，会场响起了热烈的掌声。

之前，寇店镇不少村集体资产都是“糊涂账”，大量农村集体资源闲置，产权不清，权责不明，保护不到位，农民财产权益难以保障。集体经济不强，影响了基层党组织的组织力和服务水平进一步提升。

寇店镇相关负责人介绍，按照市委部署要求，该镇深化农村产权制度改革，大力发展村级集体经济，2019年9月在舜帝庙村、寇店社区、孙窑村3个试点村(社区)率先完成了集体资产清产核资，每个村都认真细致地逐一核实集体资产，盘清了“家底”。同时，3个村(社区)都以村集体资产为基础成立了资产股份合作社，统一经营村集体经营性资产。

经过试运营，舜帝庙村等3个试点村(社区)集体经济有了明显壮大。以舜帝庙村为例，该村2019年集体经济收入达23.1万元，首次突破20万元大关。村集体有钱了，除公益性建设投资外，还有多余的钱为村民分红。

在此之前，村里已经进行了人员身份确认、折股量化。按照去年舜帝庙村股份合作社章程，拥有土地承包权、本村户口的16周岁以上人员，每人享受一股基本股；没有土地承包权、本村户口或以前拥有土地承包权而现在户口不在本村的16周岁以上人员，只享受农龄股，每2年农龄得0.1股；具有土地承包权家庭的户口在本村的16周岁以下人员，每人享受福利股0.3股。

按照每股20元的分红方案，舜帝庙村最多的一户分到288元，最少的分到40元。

“受惠于党的好政策，我真切感受到了日子一天比一天好！”老党员赵和长这次领到171元分红，他高兴地说，作为老党员，今后更要引导大伙紧跟党中央走、紧跟总书记走。

按照计划，今年寇店镇在全镇21个村全面推行集体产权制度改革，各村均已完成集体资产清产核资和人员身份确认、折股量化。

“在2019年21个村达到10万元的基础上，今年将按照市委要求，进一步加快大谷关、万安山等区域发展，确保一半以上的村集体经济收入超20万元。”寇店镇党委书记白凯说，今年年底，各村都将为群众分红，让大伙享受更多集体经济发展红利。（记者 李东慧 通讯员 李少红）