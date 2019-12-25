昨日，省政协副主席周春艳带领省政协调研组来洛，围绕《中国(河南)自由贸易试验区条例》立法这一课题进行专题协商调研。

昨日，省政协副主席周春艳带领省政协调研组来洛，围绕《中国(河南)自由贸易试验区条例》立法这一课题进行专题协商调研。 昨日，省政协副主席周春艳带领省政协调研组来洛，围绕《中国(河南)自由贸易试验区条例》立法这一课题进行专题协商调研。 调研组先后前往中国(河南)自由贸易试验区洛阳片区综合服务中心、普莱柯生物工程股份有限公司、清华大学天津高端装备院洛阳先进制造产业研发基地进行实地调研，并召开立法协商座谈会，听取我市相关部门和部分企业负责人对立法工作的意见和建议。 周春艳对自贸区洛阳片区的建设成效给予充分肯定。她说，洛阳片区市场主体的井喷式增长、对市场主体的风险管控方法、真诚为企业服务的举措等，都值得学习和借鉴。推动《中国(河南)自由贸易试验区条例》立法工作意义重大，将有效破解自贸区建设和发展过程中的瓶颈，推进自贸区高质量发展。此次调研看到了基层的实践，听到了基层的声音，了解了基层的诉求，调研组将认真梳理、研究归纳大家的意见和建议，为推动立法工作贡献智慧和力量。 省政协副秘书长杨雪琴，市领导杨炳旭、胡加彬、曾丹梅等参加相关活动。（记者 李三旺 通讯员 冯波）