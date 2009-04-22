公筷为啥推广难？亲友觉得显生分 老人觉得“被嫌弃”

公筷摆上桌，分餐好处多。使用公筷公勺、分餐进食的最大好处就是降低“病从口入”的风险。

公筷摆上桌，分餐好处多。使用公筷公勺、分餐进食的最大好处就是降低“病从口入”的风险。近日，记者走访发现，在市区不少中高档饭店和餐厅，公筷公勺已成餐桌标配，但在一些小餐馆和家庭餐桌上，鲜见公筷身影。公筷这么好，为啥推广难？来看看记者采访。

新区一酒店给客人准备了公筷

公筷成中高档饭店餐桌标配

近日，记者来到宴天下酒店新区店，在包间里，每个餐位前都整齐地摆放着一黑一白两双筷子和一个餐勺，白色筷子上印有“公筷”字样，以区别于黑色的私筷。

该店总经理任红晓说，自今年3月22日恢复营业后，该店就按照市市场监督管理局、市卫生健康委员会、市商务局的要求，在做好就餐场所消毒的同时，给每位到店就餐的顾客准备公筷和公勺，并提供分餐服务。

在新区政和路上的凯旋门小馆餐厅，一进门就能看到一个提示牌，“我店为您提供分餐制安全服务，请予以配合”的提醒非常醒目。进入餐厅，大厅卡座和包间桌子上也摆放着一黑一白两种筷子和餐勺，在包间的电视机屏幕上，还有提供分餐服务的电子海报。

“开席前，我们会给客人介绍，他们面前的白色筷子是公筷，勺子是公勺，供夹菜、取汤时使用。”该餐厅负责人赵喜苗说，如主菜、面食、汤类等菜品上桌后，服务员一般会先简单介绍，然后端到分餐台，按顾客人数分成小份，再端到每位客人面前。

记者走访发现，公筷公勺已经成为不少中高档饭店和餐厅的标配，为引导顾客养成使用公筷公勺的习惯，避免吃着吃着“公私不分”，这些餐饮机构不仅准备了足量餐具，还特意采购了红、银、白等颜色的筷子作为公筷，以便和黑色的私筷分开。还有一些酒店提供厨师分餐、服务员分餐和就餐者自行分餐等不同分餐模式，供顾客自由选择。

白黑两双筷子“公私分明”

公筷在中小型餐馆推广遇冷，进入家庭也碰壁

公筷在中小型餐馆和普通居民家庭中的使用情况怎么样呢？

昨日中午，记者在泉舜购物中心一家餐厅看到，在就餐的十几桌客人中，没有一桌使用公筷，餐厅也未主动提供公筷。

“我们餐厅以堂食为主，来的客人中，很多都是一家人吃饭，或是朋友和同事小聚，同桌人的关系都比较亲近，很多客人觉得用公筷没必要。”该餐厅负责人说。

记者走访发现，在多数中小型餐馆内难见公筷身影。“刚恢复堂食时，我们提供过公筷，但推广效果不理想。”涧西区一家常菜馆老板李国庆说，服务员在介绍公筷时，经常听到客人说“用不着”之类的话。

“中高档酒店多是商务宴请，接待规格高，有推广公筷的优势，但像我们中小型餐馆，来吃饭的都是关系较近的亲友，很多客人觉得用公筷既麻烦又没必要。”李国庆说。

针对公筷在居民家庭中的使用情况，记者随机采访了几名市民发现，在家使用公筷的人并不多。“和朋友吃饭，用公筷可能让人觉得生分，甚至会被认为自己过于讲究。”市民吴女士说，如果和父母等长辈吃饭用公筷，一来老人不习惯，二来老人会有“被嫌弃”的想法。

改变同餐共食习惯，推广公筷任重道远

疫情期间，市文明办、市创建办、市市场监督管理局联合发布《洛阳市文明用餐10条约定》，并发起“文明餐桌行动”，其中第一条就是“使用公筷公勺”。

今年3月，市市场监督管理局、市卫生健康委员会、市商务局、市城市管理局联合印发《关于有序恢复餐饮堂食服务的通知》，要求酒店积极推行分餐制，主动提供公筷公勺，对于合餐顾客，做到“一菜一公筷、一汤一公勺”，或者“一人一公筷、一人一公勺”。

“虽然大家的健康意识越来越强，但仍有不少客人不习惯使用公筷。”任红晓说，一些客人在就餐时，往往吃着吃着就把公筷和私筷搞混了，良好用餐习惯的养成很难一蹴而就，需要一定的时间。

记者在采访中发现，虽然多数市民都了解使用公筷的好处，但基于传统文化、饮食习惯等因素，想在外出聚餐和家庭就餐中推广公筷，还有一定难度。“同餐共食是咱们的饮食传统，要想在短时间内改变，需要政府部门、媒体和社会各界从文化、健康、饮食习惯等方面加强引导、宣传。”赵喜苗说。(记者 牛鹏远 文/图)