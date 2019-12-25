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武国定：强化底线思维风险意识 扎实做好防汛备汛工作
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-05-22 08:13

　　昨日，副省长武国定来洛调研检查尾矿库、淤泥坝、地质灾害点防汛备汛工作，并召开豫西山区防汛抗旱工作调度会，落实省委省政府要求，分析研判形势，部署豫西山区防汛抗旱重点工作。

　　当日上午，武国定一行先后深入嵩县旧县镇西店村前河地质灾害点、金源公司韩村尾矿库、城关镇北元村北元沟淤地坝，现场调研检查地质灾害防御和尾矿库、淤地坝防汛备汛落实情况。

　　在调度会上，武国定指出，做好今年防汛抗旱工作具有特殊意义。要深入贯彻习近平总书记关于防灾减灾救灾工作重要论述，立足“防大汛、抗大旱、抢大险、救大灾”，坚持底线思维，强化风险意识，切实增强做好山区防汛工作的紧迫感和责任感。要突出重点，切实抓实抓细山洪和地质灾害防御，以及尾矿库、淤地坝安全度汛关键环节措施落实，加强监测预报预警，加强隐患排查整治，加强宣传演练，加强汛期巡查值守。各级各有关部门要压实防汛抗旱责任，尽快理顺体制，强化协作配合，严肃防汛纪律，坚决打赢防汛抗旱这场硬仗。

　　省政府副秘书长魏晓伟，省应急管理、水利、自然资源、气象等部门负责同志参加会议。市委常委、常务副市长王琰君参加活动。（记者 白云飞 赵硕）
[ 责任编辑：赵彤彤]
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