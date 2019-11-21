洛阳：“四好农村路”助力 沟域经济乡村旅游更红火

结合特色农业、乡村旅游、沟域经济等，积极拓展农村公路服务功能……根据“三城同创”实施方案，到2022年，洛阳创建成为全域“四好农村路”示范城市。

结合特色农业、乡村旅游、沟域经济等，积极拓展农村公路服务功能……根据“三城同创”实施方案，到2022年，洛阳创建成为全域“四好农村路”示范城市。目前，我市已创建2个“四好农村路”全国示范县、3个省级示范县、2个市级示范县、22个市级示范乡(镇)。

“四好农村路”助力 沟域经济更红火

大山深处，遍布山坳的苹果树已挂果，树枝随风轻摆……洛宁县上戈镇海升苹果产业示范区的苹果种植园充满生机，再过几个月，来自全国各地的果商和游客将沿着新修整改建的上寺路到这里采买、游玩。

“洛宁县目前正在创建‘四好农村路’省级示范县。下一步，我们将按照‘四好农村路’建设要求，继续对上寺路进行高标准升级改造。”洛宁县交通运输局副局长杨蕾介绍，曾经由于道路不通，上戈镇苹果无法外运而滞销。今年以来，他们对全长18公里的上寺路(洛宁上戈至灵宝寺河)进行了绿化、亮化、美化综合改造提升。如今，焕然一新的上寺路沿线苹果种植面积达3.2万亩，成为国家科协确定的国家级科普示范基地、河南省绿色食品苹果生产基地。

“截至目前，我们已经建设1.3万余亩苹果示范基地，直接带动约5500名群众就业。”洛宁县上戈镇镇长孟海江说，上戈镇依托便利的交通条件，已打造出面积4.6万亩、年产量稳定在9.2万吨、产值2.4亿元的豫西苹果谷沟域经济示范区。

条条大道能致富 旅游驶上“快车道”

除了促进产业大发展，洛宁县农村公路建设也给当地旅游经济带来强劲发展动力。今年，洛宁县赵村镇的万亩牡丹花海迎来了数万名游客，在这里“定居”的200余株百年牡丹王，更是让这里成为今年牡丹文化节的“网红打卡地”。

“让我们出名的就是这一条条新修的县、乡、村道路。”洛宁县赵村镇党委书记王永军说，道路通了，游客来了，产业多了，百姓的收入也就上去了。去年，赵村镇牡丹产业基地共带动1869名群众在家门口务工，仅牡丹种植一项务工收入就近300万元，其中有50余万元由贫困户创造。

目前，赵村镇的牡丹观赏、牡丹衍生品精深加工、牡丹康养小镇等一体化牡丹产业基地发展正在有序推进，而交通运输部门对当地百姓出行和产业发展的管家式路网服务保障，让干部、群众交口称赞：扶贫产业基地建到哪里，路就修到哪里；群众的家门口在哪里，路就修到哪里……

省道八官线、县道上寺路、乡道上石路……如今，交通运输部门早已成为洛宁县脱贫攻坚和乡村振兴工作排头兵，截至目前，全县6条“四好农村路”示范路段建设已经基本完成，750公里长县、乡、村道路正在综合提升。

建好农村路 “战贫”有底气

驾车向西出洛阳市区，从洛新快速通道进入新安县磁五仓公路后向北而行，一路上樱桃树绵延数十里，山谷间游人如织，或采摘或嬉戏，流连于樱桃园中。2018年摘掉贫困帽子，今年樱桃收益有望突破2000万元……“道路通，百业兴。”在该县磁涧镇礼河村党支部书记张三眼里，村里这些年取得的成就有赖于磁五仓公路。

“现在路到哪儿都顺，运输不是问题。今年我们准备把红薯种植面积扩展到800亩，再发展一些大棚。”如今的新安县仓头镇南街村紧临磁五仓公路，交通便利，村民大多发展种植业，村中一派欣欣向荣气象。该村党支部书记王富强说，原先没有磁五仓公路时，村里经济不景气，全村的基础设施和精神面貌都很落后。磁五仓公路修好后，带动了沿线发展，南街村也因此受益匪浅。大粒樱桃、红薯、大棚蔬菜种类繁多，来村里游玩、采摘的游客络绎不绝。

“要想富，先修路，这条路给我们带来了生机，带来了商机，让我们走上了脱贫致富的大路。”王富强说。(记者 赵硕 通讯员 庄广文 周霖)