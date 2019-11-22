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2020第八届中国·洛阳（国际）创意产业博览会持续至年底
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-05-22 08:12

　　记者昨日从市生产力促进中心获悉，2020第八届中国·洛阳(国际)创意产业博览会(以下简称第八届创博会)“云平台”上线一个月来，参展企业超过300家，共展出商品近千件，点击量突破5万次。

　　第八届创博会由中国生产力促进中心协会主办，市科技局、市台办及市生产力促进中心承办，旨在有效减轻疫情对展览业的影响，培育线上线下交互的智慧会展新经济业态。

　　本届展会积极打造线上展会新平台，助力企业危中寻机，助推复工复产，以创新平台和企业为主体，以合作发展为主线，以专业展会为载体，推进展会业态创新，以线上展览为突破口，打造为期一年的“云展览”。通过线上展览、线上论坛、线上对接等形式，加强与国内外交流合作、产业对接，探索线上线下同步互动、融合互补的办展新模式。

　　“云展览”以“创意+”为内容，深度融合各产业，将高新技术、传统工业、民间手工制造、文化旅游等产业相结合，共分为四大单元内容。其中，“一带一路”单元展示海外创意设计产品、台湾文创产品，黄河文化单元展示非遗、仰韶文化、二里头文化产品相关文创衍生品，创新设计单元展示广告设计、工业设计、博物馆文创、创意旅游纪念品、创意日用品等，科技融合单元涵盖智能家居、智能制造、VR/AR行业、数字内容展示、科技文旅、数字文物保护。

　　创博会创办于2013年，是中原地区最大的创意产业数据库，是集展览展示、信息交流、人才对接、产品交易、成果转化于一体的重要创新示范平台，是创意引领产业融合的中国十佳创新品牌展会。

　　第八届创博会将持续至12月31日，市民和企业可登录www.lycycy.com观展、参展。(记者 李冰 通讯员 张丽 黄修远)
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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