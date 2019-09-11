洛阳民俗博物馆、洛阳老子纪念馆有序恢复对外开放

根据上级相关精神，结合当前疫情防控要求，经上级部门批准，洛阳民俗博物馆、洛阳老子纪念馆将于2020年3月25日对外开放，恢复运营。

洛阳民俗博物馆、洛阳老子纪念馆

关于有序恢复对外开放的公告

尊敬的各位游客朋友:

根据上级相关精神，结合当前疫情防控要求，经上级部门批准，洛阳民俗博物馆、洛阳老子纪念馆将于2020年3月25日对外开放，恢复运营。为进一步做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控与开放工作，确保广大游客的健康安全，做到有序游览，现将有关事项公告如下：

洛阳民俗博物馆 资料图 记者 曾宪平 摄

一、开放时间

每周二至周日开放(周一闭馆)；

上午9∶00-11∶30，下午14∶00—16∶30 。

二、开放区域

洛阳民俗博物馆东廊房、西廊房、大殿，后殿及东西配殿暂不开放。

洛阳老子纪念馆馆区。

(注：洛阳匾额博物馆、洛阳契约文书博物馆暂不开放)

洛阳民俗博物馆 资料图 记者 曾宪平 摄

三、游览须知

1.实行“一进一测一登记”制度，所有人员进入馆区前须配合工作人员进行体温检测和登记，并出示洛康码(外市游客出示当地健康码)。进馆参观期间请自觉佩戴口罩，游客参观须相互间隔1.5米以上参观。

2.有疫情重点区域旅居史或疫情防控隔离史的，请如实告知工作人员，配合作好相关登记工作。

3.疫情期间洛阳民俗博物馆每日的游客承载量为500人，馆区内游客实时承载数据请关注洛阳民俗博物馆微信公众号和现场公示数据为准。

4.疫情期间，暂不提供人工讲解服务。

洛阳老子纪念馆 资料图 记者 鲁博 摄

四、配合疫情防控

1.规范佩戴口罩，测量体温正常登记后，方可进入馆区。

2.体温检测异常者禁止进入馆区，并配合采取隔离和报告工作；谢绝携带宠物入馆。

3.游客进入馆区须分散游览，相互间隔1.5米以上，严禁聚集、扎堆，入馆人数达到预警数，无法确保间距时，馆区将紧急关闭入口，请配合馆内工作人员做好有序疏散、撤离工作。

4、根据疫情防控工作形势，目前我馆不接待团队参观。

5、馆区全体工作人员均佩戴口罩及相关防护器具，并进行了相关的防疫安全服务培训，经检测体温正常后才准上岗。如有咨询和需要帮助，请游客朋友与工作人员保持适当的距离。

6、开馆期间，将严格按照相关规定做好馆区的消毒杀菌和卫生保洁工作。对馆区游览范围内以及游客服务中心、办公区、停车场等服务场所进行每天三次的严格消毒杀菌处理，请各位游客放心游览。

洛阳老子纪念馆 资料图 记者 鲁博 摄

五、服务热线

咨询服务电话：0379-63951064。

以上要求，请广大市民和游客积极配合遵守，让我们共同努力，营造卫生、安全、有序的游览环境，坚决打赢这场疫情防控阻击战。

感谢您的配合与支持，恭祝您身体健康，阖家幸福！

2020年3月24日

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