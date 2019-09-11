洛阳餐饮与饭店行业协会与中国银行洛阳分行签署战略合作协议

3月24日，为做好餐饮业疫情防控期间金融保障工作，帮扶餐饮企业有序复工复产，在洛阳市商务局的大力支持与指导下，洛阳市餐饮与饭店行业协会与中国银行洛阳分行在中国银行举行战略合作签约仪式。

3月24日，为做好餐饮业疫情防控期间金融保障工作，帮扶餐饮企业有序复工复产，在洛阳市商务局的大力支持与指导下，洛阳市餐饮与饭店行业协会与中国银行洛阳分行在中国银行举行战略合作签约仪式。

洛阳市商务局党组成员副局长牛驷、洛阳市餐饮与饭店行业协会会长、洛阳餐旅集团董事长申灵杰，中国银行洛阳分行党委书记、行长李鸿运，洛阳市商务局服务贸易和会展业科、洛阳市餐饮与饭店行业协会有关负责人及餐饮企业代表，中国银行洛阳分行相关负责人出席签约仪式。

餐饮行业是关系民生、拉动内需的重要行业，涉及范围广、从业人员多，受疫情影响损失较大。为了尽快帮扶餐饮企业渡过难关，洛阳市商务局积极协调中国银行洛阳分行与洛阳市餐饮与饭店行业协会对接，并最终签订1亿元战略合作协议，全力支持餐饮业复工复产。

本次战略协议的签署也标志着洛阳市餐饮与饭店行业协会与中国银行洛阳分行的合作迈上了一个新台阶。在此次合作的基础上，双方将开展更多元化、更广领域、更深层次的合作，携手共进，互惠共赢，创新餐饮与金融行业的合作场景，合力打造餐饮与金融服务的生态圈，开创银企战略合作的新篇章。