张衡：从仰望星空到俯瞰大地（上）

常言说，疾风知劲草。关键时刻，人们总是无比信赖科技的力量。我国古代有不少科技名人，默默地推动时代进步。比如墨子，比如张衡，他们是古代科学家中的佼佼者，被后人誉为“科圣”。“科圣”是怎样炼成的？我们来看一看。

张衡(资料图片)

常言说，疾风知劲草。关键时刻，人们总是无比信赖科技的力量。

我国古代有不少科技名人，默默地推动时代进步。比如墨子，比如张衡，他们是古代科学家中的佼佼者，被后人誉为“科圣”。

“科圣”是怎样炼成的？我们来看一看。

1 从洛阳太学走出的年轻人

1900多年前，一个年轻人带着行囊来到洛阳，走进了东汉的最高学府——太学。

20年后，他在京师洛阳造出了测定天体位置的大型仪器——浑天仪。又过了20年，仍是在洛阳，他发明的地动仪测出了千里之外的地震……

既能仰望星空，又能俯瞰大地，这个人就是张衡。因为取得了杰出的科学成就，他被后人尊称为“科圣”。

事实上，张衡不仅是一位科学家，还在文学、绘画、算术、历法等方面造诣很高，从中任意选取一项，都足以令他名垂青史。

《后汉书》中记载，张衡字平子，南阳西鄂(今南阳市石桥镇)人，生于东汉建初三年(公元78年)。他的祖父名叫张堪，东汉初年曾任蜀郡太守，参与征伐割据益州的公孙述，后又领兵击退匈奴，很有威名。

张衡出身世家，但他少年时家道中落。求学心切的他收拾行囊，离开家乡，先是游学长安，然后到洛阳，进入太学。

太学是当时全国的最高学府，学者云集，学术氛围浓厚。张衡在这里如鱼得水，很快就“通五经，贯六艺”，并对天文、地理、易学等产生了兴趣。他生性“从容淡静，不好交接俗人”，但在洛阳太学，他结识了一生的挚友——崔瑗(yuàn)。崔瑗是河北安平人，比张衡大一岁，精通天文、历法及易学等，且工辞赋，两个人志趣十分相投。

离开太学后，汉和帝永元十二年(公元100年)，23岁的张衡应南阳太守鲍德之邀，到家乡担任主簿。当时天下承平日久，王公贵族奢靡成风，张衡仿照班固的《两都赋》，花10年时间完成了《二京赋》，以讽谏朝廷。

大将军邓骘(zhì)很看重张衡的才学，屡屡征召，但张衡都拒绝了。汉安帝也“雅闻衡善术学，公车特征拜郎中”，永初五年(公元111年)，张衡终于入朝任职。4年后，他当上了太史令。

2 主张浑天说的太史令

太史令掌管国家的天文、历算等，对张衡来说，也算专业对口。

《后汉书》中说：“衡善机巧，尤致思于天文、阴阳、历算，常耽好《玄经》。”令张衡手不释卷的《玄经》，就是西汉学者扬雄所著的《太玄经》。从某种程度上说，扬雄影响了张衡的人生。

扬雄字子云，生活在西汉末年。他年少时喜欢辞赋，对司马相如极为推崇。后来，他意识到辞赋只是雕虫小技，“壮夫不为”，便开始研究哲学，认为玄是宇宙万物的起源，并模仿《易经》著成《太玄经》。

张衡文学才华出众，赋写得极好，古籍《文心雕龙》将他与扬雄、司马相如及蔡邕相提并论，称“扬马张蔡，崇盛丽辞”。此外，与扬雄一样，他对哲学也充满了兴趣，曾对好友崔瑷说：“吾观《太玄》，方知子云妙极道数。”

在汉代，人们对宇宙的认识，主要有盖天说、浑天说和宣夜说。其中，盖天说认为“天圆如张盖，地方如棋局”，天像一个锅盖笼罩着大地。浑天说认为天地像一个鸡蛋，天是蛋壳，地是蛋黄，“天地乘气而立，载水而行”。宣夜说则认为天无定形，日月星辰“自然浮生虚空之中”。

由于宣夜说失传较早，汉代人争论的主要是盖天说和浑天说。

扬雄是浑天说的有力支持者，在《法言》一书中称：“或问浑天，曰：‘落下闳营之，鲜于妄人度之，耿中丞象之。’”也就是说，西汉时期，落下闳等天文学家已提出浑天说，并对其进行了检验。同时，扬雄还提出了“难盖天八事”，即用八个问题对盖天说进行否定。

到了东汉，浑天说已占上风。张衡熟读《太玄经》，认可扬雄的观点。他在前人的基础上，不仅完善了浑天说的理论，称“浑天如鸡子……天之包地，犹壳之裹黄”，还“研核阴阳，妙尽璇机之正，作浑天仪”。

张衡在洛阳造出浑天仪，是在汉安帝元初四年(公元117年)。随后，他又著成《灵宪》一书，解释天体运行的规律。浑天说由此走向成熟，他也成了浑天说的代表人物。

3 用浑天仪观测到2500颗恒星

张衡造的浑天仪是一种水运浑象，又称漏水转浑天仪。它是用铜铸成的大型球体模型，可以绕轴转动，模拟天体运行。

在球体的表面刻有二十八星宿及赤道、黄道等，类似于现在的天球仪。球的一半隐没在地平圈的下面，另一半显露在地平圈的上面。轴和球体的两个交点，代表南极和北极。

张衡将浑天仪置于洛阳灵台的密室中，漏壶的水流推动其缓慢运转，并让人在室外观测实际天象。结果证明，浑天仪上显现的天象与实际天象完全相符。

与浑天仪相连的一个机械装置叫瑞轮荚，是张衡受传说中的奇树蓂(míng)荚启发创造出来的。漏壶的水流推动瑞轮荚，使其从每月初一开始，一天出一片叶子，月圆时出满15片，然后再每天收起一片叶子，直到月末，如此循环下去，“随月盈虚，依历开落”，它相当于自动日历。

精巧绝伦的浑天仪制造出来后，人们惊叹不已。张衡还写了《浑天仪注》等对其进行解释，对天象的观测和研究成果则收入《灵宪》一书。

在《灵宪》中，张衡对一些天象进行了科学解释。他认为宇宙是无限的，而天体运行自有其规律。比如，月亮之所以会发光，是因为反射了太阳的光芒，即“月光生于日之所照”，而“当日则光盈，就日则光尽也”。

今天，城市的夜晚灯光璀璨，人们常常忘记仰望星空。当年张衡在洛阳观测天象，对星空了如指掌。他在《灵宪》中记录了观测到的恒星数量，为“常明者百有二十四，可名者三百二十，为星二千五百”，并绘出了我国最早的星体分布图——《灵宪图》。

东汉之后，因为战乱等原因，《灵宪图》失传。张衡记录的2500颗恒星一度被人遗忘，直到17世纪，人们用望远镜才观测到3000多颗恒星。相比之下，张衡和他的浑天仪领先世界许多年。

后来，人们将月球背面的一个撞击坑命名为“张衡环形山”，将编号1802的小行星命名为“张衡小行星”……对张衡来说，这是极好的纪念。(洛阳晚报首席记者 张广英)