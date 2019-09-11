拉进口西瓜的货车 跑着跑着着火了……

20日，一货车司机从老挝拉一车西瓜到河北，路过洛阳时车上着火，不少西瓜变成“烤瓜”。
消防队员赶到救援
20日，一货车司机从老挝拉一车西瓜到河北，路过洛阳时车上着火，不少西瓜变成“烤瓜”。
20日13时，孟津县消防救援大队孟津中队指导员张世豪接到一起报警：在连霍高速孟津县与新安县交界处，有一辆半挂货车着火。他与队友到达现场时，一辆悬挂吉林号牌的半挂货车停在应急车道上，车头与车厢分离，车上的西瓜滚落一地，多半西瓜已被烧得绿皮变成黑皮。新安县消防救援大队消防队员先到达现场，已将明火扑灭。
“这些西瓜装在纸箱里，好在无人员被困。”张世豪说，他们爬到车上，用水枪继续对这些失火纸箱易燃部分进行冷却降温，防止复燃。
消防队员从司机孙某口中得知，他是吉林人，车上的西瓜价值20多万元，他受货主委托从老挝拉这批西瓜去河北沧州，途经事发地时意外发现车上起火，他立即停车并报警求助。
目前，火灾原因正在进一步调查。（洛阳晚报记者 魏巍 通讯员 许道恩 文/图）
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