以“新基建”撑起转型发展新空间（河洛观潮）

这几天，从高层会议部署，到资本市场热捧，再到各地陆续推出一揽子投资计划，“新基建”悄然走红，成为对冲疫情影响、推进“六稳”工作、优化经济结构的重要抓手，也为洛阳转型发展打开更大的想象空间。

这几天，从高层会议部署，到资本市场热捧，再到各地陆续推出一揽子投资计划，“新基建”悄然走红，成为对冲疫情影响、推进“六稳”工作、优化经济结构的重要抓手，也为洛阳转型发展打开更大的想象空间。

“新基建”，是新型基础设施建设的简称，主要包括5G网络、数据中心、工业互联网、人工智能、轨道交通等投资领域，近日已被中央会议多次提及。正如专业人士所言，“新基建”关键在“新”，其着眼于前沿科技发展、经济高质量发展、提升人民生活幸福感，既为经济战“疫”增活力，又为产业升级添动能，代表着经济高质量发展的方向。

纵观“新基建”涉及的各个领域，正是洛阳转型发展的发力点。这几年，我们以智能化为引领实施“三大改造”，推动产业向高端化、绿色化、智能化、融合化发展；围绕培育壮大数字经济等新兴产业，推进人工智能、物联网、大数据、区块链等技术创新与产业应用；谋划建设中原机器人及智能轨道交通产业园、洛阳大数据产业园等六大产业园区，重点抓好银隆新能源汽车、中信重工机器人及智能装备等重点项目。正是在这一过程中，我们以合理有效投资把产业转型升级落到了实处，全市产业结构更趋优化、动能转换持续加快、质量效益稳步提升。

与“铁公机”等传统基建不同，“新基建”的看点不是规模而是拉动力，其创新内涵、科技因素更加凸显，因此，注定不会也不能走大水漫灌的老路。在“新基建”的赛道上抢跑，更应对标高质量发展要求，用改革创新的方式，将资金投入符合产业转型升级方向、弥补发展短板的紧要领域，促进投资主体多元化，培育一批新的增长点，打造新的产业增长引擎。

今天的投资结构，就是明天的产业结构。站在“新基建”的投资风口，加快布局以5G、人工智能、物联网等为代表的新型基础设施，为新产业、新业态、新模式筑牢根基，为洛阳转型发展高质量发展赋能，发力“新基建”，洛阳正当其时！（郭旭光）