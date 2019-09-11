洛阳新增46家省级工程技术研究中心

23日，记者从市科技局获悉，在省科技厅日前公示的2019年度河南省工程技术研究中心认定名单中，我市的洛阳阿特斯光伏科技有限公司等46家单位建立的工程技术研究中心榜上有名。

23日，记者从市科技局获悉，在省科技厅日前公示的2019年度河南省工程技术研究中心认定名单中，我市的洛阳阿特斯光伏科技有限公司等46家单位建立的工程技术研究中心榜上有名。

此次我市获批的省级工程技术研究中心主要集中在新材料、装备制造、生物医药、现代农业等领域。截至目前，我市省级工程技术研究中心已增至246家。

省级工程技术研究中心是依托省内某一行业或领域内具有较高技术水平的科研机构、高校或企业组建的研发中心，是省科技厅认定依托单位研发能力的主要资质，代表该单位研发能力在我省行业领域中处于领先地位。被认定为省级工程技术研究中心且考核结果为优秀和良好的，将获经费资助。此次我市46家单位获批建设省级工程技术研究中心，充分展示了创新主体、创新平台“双倍增”行动取得的成效。（洛阳日报记者 戚帅华 通讯员 郭琳）