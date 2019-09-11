洛阳宜阳县西赵村：扶贫车间成乡村外贸新亮点

近日，记者来到宜阳县赵保镇西赵村扶贫车间，只见踏板翻飞、轮轴转动，不一会儿一个皮球就基本缝制成型。“合球是个技术活，刚开始干着急也干不了多少，现在我一天就能合600多个球！”工人李俊艺话语中透露着自信。

工人正操作缝纫机缝合皮球

近日，记者来到宜阳县赵保镇西赵村扶贫车间，只见踏板翻飞、轮轴转动，不一会儿一个皮球就基本缝制成型。“合球是个技术活，刚开始干着急也干不了多少，现在我一天就能合600多个球！”工人李俊艺话语中透露着自信。

李俊艺是西赵村村民，2018年就来到村里的扶贫车间上班。“离家近，待遇不低，我挺满意的。”李俊艺笑着说，“我们的产品卖得可好啦，远销国外！”

扶贫车间生产的皮球何以能远销国外？

这靠的是村里引进的河南奥斯顿实业有限公司。过去，西赵村没有支柱产业，2018年村里建起占地20亩的西赵扶贫车间，共有标准厂房5000平方米。

栽下梧桐树，还要引来金凤凰。经过慎重比较，当年村里就吸引河南奥斯顿实业有限公司落户到扶贫车间。

该公司主要以生产、加工、销售体育用品为主，主打产品是学生训练用足球、排球等，产品专供出口，每年可生产球类500万个。作为劳动密集型产业，该公司目前可为本地及周边乡镇提供务工岗位100多个，技术工人每人每月可收入2500元以上。

西赵村村民陈龙召是在车间上班的一名贫困户，专门负责给皮球安装内胆。“这活儿不重，腿脚不好也不耽误干活，上一天班能赚六七十块钱工资。”陈龙召说，前段时间听到车间复工的消息，他第一天就来上班了。

“订单不等人，今年3月初，在做好疫情防控的前提下，车间就陆续复工了，目前工人全部到岗，车间满负荷生产。”该公司生产经理李寿向说，今春第一笔外贸订单即将发往美国，这几日公司正忙着对产品进行质检。

赵保镇相关负责人表示，扶贫车间激发了脱贫内生动力，增加了村级集体收入，也为乡村振兴奠定了产业基础，实现了多方共赢。下一步，赵保镇将依托该项目，进一步扩大扶贫车间生产规模，提升带贫能力，辐射周边村落及乡镇，实现贫困户就近就业、增收致富。（洛阳日报记者 孙小蕊 通讯员 张珂 文/图）