一拖铁路集装箱班列运营持续增长

昨日，记者从一拖物流公司获悉，今年以来一拖铁路编组站已累计发出集装箱货柜2148个标准箱，较去年同比增长236%，集装箱班列常态化运营基础得到进一步夯实。

昨日，记者从一拖物流公司获悉，今年以来一拖铁路编组站已累计发出集装箱货柜2148个标准箱，较去年同比增长236%，集装箱班列常态化运营基础得到进一步夯实。

22日下午发往宁波舟山港的铁海联运集装箱班列是编组站发出的最新一趟班列，共有46车，货柜中装载着洛阳生产的拖拉机、光伏板组件、无纺布、石英粉等产品，大约48个小时后可抵达港口，然后自舟山港直接装船出海。

今年第一季度，一拖物流公司铁路业务顶住了疫情冲击，不仅实现了集装箱发运量的大幅增长，而且集装箱整列发出的比重大幅提升，占总量九成。随着疫情防控形势的持续向好和企业全面复工复产，今年3月以来，一拖铁路编组站迎来发运新高峰，截至22日，当月已发出集装箱938个标准箱，相当于每两天就要发出一趟班列。除了铁海联运集装箱班列，发往俄罗斯的国际货运集装箱也在紧张筹备中，由中国一拖生产的YTO拖拉机将直接在厂内装柜装车，从一拖铁路编组站出发，经满洲里出境运抵目的地。

“一拖铁路编组站业务的快速提升，一方面是中国一拖积极推进铁路场站建设、大力发展多式联运的结果，另一方面得益于市委、市政府的政策支持和我市现代开放体系的建设。”一拖物流公司总经理黄晓康表示。当前国家实行大气环境治理、运输结构调整、大力推进“公转铁”等政策，都给一拖铁路编组站提供了新的发展机遇和市场空间。今年以来，我市加快推进东方红(洛阳)国际陆港中心的规划建设，更给企业增添了信心。

下一步，一拖物流公司将进一步抢抓机遇，积极发挥涧西区老工业基地产业集聚优势，以申报国家级生产服务型物流枢纽为契机，整合盘活现有铁路枢纽存量资源，在公铁海集装箱班列常态化开行的基础上，加速完成铁路口岸建设，形成集多式联运、仓储式商贸、跨境电商、冷链物流等多种业态于一体的物流枢纽，助力打造洛阳市对外开放新平台。（洛阳日报记者 陈曦 通讯员 李德安）