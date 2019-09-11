洛阳王城大道快速路牡丹大道口以南区域新增主线出入口

昨日，王城大道快速路洛河以南段新增的主辅路连通出入口完工投用，市民往返王城大道快速路和关林路、伊洛路等道路更顺畅。

王城大道快速路洛阳理工学院王城校区东门出入口改造平面图(资料图片)

昨日，王城大道快速路洛河以南段新增的主辅路连通出入口完工投用，市民往返王城大道快速路和关林路、伊洛路等道路更顺畅。

此次新增的出入口位于洛阳理工学院王城校区东门区域，昨日在完善标志标线、指示牌等设施后已放行。其中，在王城大道快速路西侧增加了一个驶出主线的匝道口，在东侧增加了一个驶入主线的匝道口。

王城大道快速路洛河以南段自去年4月建成通车以来，有效解决了以往王城大道南北向的交通拥堵问题，从隋唐园立交至洛阳龙门站综合交通枢纽全程用时缩短至5分钟，给市民出行带来了极大便利。

随着王城大道快速路交通承载力逐步提升，洛河以南段出入口偏少、主辅车道转换不便的问题就暴露出来。其中，王城大道快速路洛阳理工学院王城校区东门周边，东西两侧各有一个出口或入口，西侧路口只能由辅路进入主路，东侧道路只能由主路驶入辅路。不少市民建言，希望住建部门进一步对该区域王城大道快速路进行优化提升。市住建局积极回应市民反映的问题，在征求专家意见后，对王城大道快速路牡丹大道口以南区域的主线出入口进行了改造。

本次改造中，拆除了原王城大道快速路主线隧道与高架之间的部分主辅路隔离带，并在辅路一侧新建了隔离带。提升后，该段快速路地面东西两侧均形成“一进一出”两个口，均为先由辅路进入主路，后由主路驶入辅路。改造后，王城大道快速路与关林路、伊洛路等道路的连通将更顺畅。

市住建局相关负责人表示，目前已经在新增的出入口设置了指示牌，提醒途经此处的市民要时刻不忘交通安全，在享受快捷和方便的同时，严格按照交通标志标线谨慎驾驶。（洛阳晚报记者 李东慧 通讯员 高江鹏 郑豪杰）