洛阳中心城区不动产交易登记“当日办结、立等可取”情况如何？记者带您一探究竟

日前，我市中心城区不动产交易登记实现当日办结、“立等可取”。昨日，洛阳市民之家全面有序恢复正常业务办理，市不动产登记中心迎来业务受理量小高峰，“当日办结、立等可取”情况如何？

日前，我市中心城区不动产交易登记实现当日办结、“立等可取”。昨日，洛阳市民之家全面有序恢复正常业务办理，市不动产登记中心迎来业务受理量小高峰，“当日办结、立等可取”情况如何？记者跟随办理二手房交易登记的市民进行体验，看我市不动产交易登记时限如何做到全省领先。

体验：综合窗口一体化受理，同层另一窗口领证

昨日9时40分，市民何雷雷、卖房者刘先生及房产中介在市民之家入口处接受身份查验并通过体温检测后，进入市民之家，他们领号后来到市不动产登记中心综合受理窗口等待。此前，何雷雷通过房产中介全款购买了高新区刘先生名下的一处房产。

随后，何雷雷把事先准备的材料递给工作人员，对方在系统上查验后，迅速把材料分给同窗口的房管、税务部门的两名工作人员，三个人各司其职进行资料审核、录入等工作。20多分钟后，工作人员把一份“不动产登记受理单”交给何雷雷。这意味着他的申请已经完成，凭“不动产登记受理单”即可到位于同一层的市不动产登记中心领证窗口领取不动产登记证书。

何雷雷起身离开窗口时，他的申请材料已被工作人员送到了制证科室。工作人员再次核查无误后，把一本空白的不动产登记证书放入打印机，轻点几下电脑鼠标开始制证。两分钟后，制好的证书和申请材料被装档后转送至领证窗口。

11时26分，在领证窗口，何雷雷及妻子在窗口缴费90元，并在领证表上签名后，工作人员把不动产登记证书交到他们手上。“没想到一上午就把事儿办完了，前后就跑了俩窗口，不动产登记中心的做法很便民。”何雷雷笑着说。

背后：压缩流程、重配人员，依托大数据实现提速

记者从市自然资源和规划局了解到，经过一年多的调整、试运行、再调整的反复性“内部磨合”，本月中旬，我市中心城区不动产交易登记实现再次提速。一般登记(首次登记除外)和抵押权登记分别由5个工作日、3个工作日办结调整为1个工作日内办结；首次登记由原先的5个工作日办结调整为2个工作日办结。更正登记、异议登记、异议注销登记、抵押权注销登记、查封登记、换证、查询登记等七类业务，确保一小时内办结，实现“立等可取”。

市不动产登记中心副主任付钊说，2018年以来，该中心按照上级部门深化“放管服”改革的相关要求，不断探索、推进不动产交易登记审批服务便民化举措，实现了我市不动产交易登记时限的多次提速。眼下，我市不动产交易登记办理时限在河南省各省辖市和济源示范区中处于领先水平。

“我们在2018年换用了新的业务办理系统，将‘互联网+政务服务’和大数据技术运用到工作中，让数据‘跑腿’替办事员和群众跑腿。”付钊说，在此基础上，该中心整合了窗口设置，不断调整优化办事流程，压缩办理时限；同时，全面清理各类无谓证明，对确需保留的实行清单管理，清单之外的一律不再要求提供。

不动产登记涉及房管、税务、土地等多方面，统筹安排、部门联动是提高办事效率的关键。去年，市不动产登记中心与市住建局、税务等部门全面梳理不动产交易登记事项清单，对业务流程进行“更新再造”，打通了部门间的数据共享“通道”，把原先分散在各部门的相关业务工作人员集中到一个窗口办公，实现“一窗受理，并联办理”。(洛阳晚报记者 郭学锋 通讯员 房良)