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洛阳洛宁：在美丽田园邂逅“诗和远方”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-03-24 08:33

　　洛书文化产业园

　　阳春三月，山花渐次绽放。近日，记者沿着弯弯山路，来到洛宁县罗岭乡洛书文化产业园，田园、生态、文化之韵融在一起，陶渊明笔下《桃花源记》的乡愁意境，一下子涌上心头。

　　洛书文化产业园坐落于一处扇形山坡上，沟谷里有古朴的窑洞和潺潺的流水，山腰上错落有致地坐落着木屋民宿。登上坡顶，丘陵起伏、阡陌纵横，田地里刚覆下的地膜明晃晃的，犹如巨幅的五线谱。

　　远处，山体形似神龟。“相传，洛河浮出神龟，背驮‘洛书’，献给大禹。大禹依此治水成功，遂划天下为九州……”该园区负责人如数家珍地说，那里便是洛书文化的发源地。以此为延伸，当地还建设了洛宁记忆馆等文化地标。

　　置身其中，内心顿生一缕美好的情愫。这种情愫，远非单纯地在农业庄园里游览一番之后产生的体验。真正的感受存在于自然风貌、农耕生产及传统文化的肌理之中，是它们相互作用产生的一种美好的情感。

　　洛宁“七山二塬一分川”，丘陵田园风光独树一帜，特色有机农业优势明显，“洛出书处”“仓颉造字”“伶伦制管”等文化遗产璀璨夺目。近年，洛宁在沟域经济培育中，注重挖掘和盘活这些优势，把农业、文化、旅游“嫁接”在一起，探索“一沟一产业、一域一特色”的农、文、旅融合发展新路子。

　　与洛书文化产业园隔洛河相望，位于兴华镇的“竹梦小镇”正在加快建设。

　　工地就掩映在竹林之中。步行进入，绿竹夹道，轻风拂过，竹林飒飒，一种清新、清爽之感沁人心脾。未来，这里将成为竹景观、竹产业、竹文化交相辉映的沟域经济新亮点。

　　“洛宁自古有竹，前不久刚被中国竹产业协会命名为‘中国特色竹乡’，为我市生态建设领域再添国家级荣誉！”兴华镇镇长韦金六说，当地竹林有1.5万亩，“竹梦小镇”将以丰富的竹林资源为核心，以竹林康养、竹编产业、兴华豆腐工艺体验、微缩盆景创作等业态为支撑，引领竹乡群众以竹致富，更加彰显自然美、产业美、文化美。

　　洛宁三月花似锦。来到赵村镇，豫西地区最大的万亩牡丹花海观赏基地蔚为壮观。在核心区，1500亩观赏牡丹“拱卫”286株百年牡丹王，已全部返青抽枝，吐出结实的苞蕾。

　　“这些来自全国各地的珍贵牡丹王，是景观，更是一种文化的溯源。”赵村镇党委副书记程辉坦言，当地将联合北京强佑集团以万亩牡丹花海为依托，打造集牡丹衍生品精深加工、牡丹康养小镇、生物科技研发、牡丹文化传播于一体的全产业链，让牡丹之韵“添彩”沟域经济。

　　“沟域经济作为乡村振兴的崭新路径，不是要另起炉灶‘建庄园’，核心在于一个‘融’字，因地制宜实现农、文、旅‘三要素’的融荣共生。”洛宁县委书记张献宇表示，当前和今后一个时期，洛宁将以沟域经济为牵引，推动特色农业、河洛文化、乡村旅游从“物理叠加”迈向“化学裂变”，更好体现融的理念、找准融的业态、发挥融的效果，在美丽田园邂逅“诗和远方”。（洛阳日报记者 白云飞 孙自豪 通讯员 笑菊 李峰 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤（见习）]
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