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洛阳国家大学科技园政策落地申报攻坚小组：线上线下忙服务 当好复工“大管家”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网—洛阳日报 2020-03-24 08:31
王政昱在直播

      “这是一个普惠性政策，科汇物业的同事已经做好相关统计工作，计划6月底一次性减免5%的电费补贴……”近日，在洛阳国家大学科技园1号楼内，科技园政策落地申报攻坚小组成员王政昱正在直播，当天的直播主题为“落地政策梳理及解析”，有听众246人。

　　“今天是我第一次当‘主播’，刚开始有点紧张，慢慢就放开了。”对着摄像头滔滔不绝讲了一个多小时后，王政昱“中场休息”，通知“财税社保管家”熊文秀“主播”接班。王政昱说，他在政策落地申报攻坚小组中主要负责发改、工信等相关方面的政策研读、项目申报与落地执行指导，为企业拓展市场、管理咨询提供帮助。为了这次直播，他和小组其他成员足足备了3周课。

　　政策落地申报攻坚小组组长周凤好介绍，他们小组是洛阳国家大学科技园专为帮助园区企业复工复产而设的“管家团队”，主要职责是收集政策并深度解读，进而匹配企业实际情况；协助企业整理申报材料；为政企充当联络员，助力及时审核，确保政策落地；帮助企业进行人才库对接，为企业及时招兵买马；保障企业的防疫物资；全力协助企业在工商、财税、金融等方面的工作。小组的5名成员各司其职，有“金融法律管家”“政策研究管家”“财税社保管家”“项目申报管家”“物资保障管家”。

　　为更好地帮助企业复工复产，该小组从2月26日开始定期组织直播，每期一个专题，截至3月20日已举办6场，进行了线上银企对接会、疫情防控税收优惠政策解答、复工审批、外贸政策等方面的政策解读并在线答疑。

　　“每次两个小时到两个半小时，都是干货，而且两名‘主播’都已经有粉丝了。”周凤好说，6场直播下来累计服务2000多家次企业。

　　记者从洛阳国家大学科技园相关部门了解到，截至目前，该园有500家各类企业，复工复产率达95%。（洛阳日报记者 赵硕 通讯员 汤毅伟 贺冰洋 文/图）
[ 责任编辑：崔利利]
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