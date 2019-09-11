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张敬业：老党员不忘初心 热心公益报乡亲
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-03-24 08:38

　　人物简介

　　人物：张敬业

　　职务：河南光大管业有限公司负责人

　　最幸福的事儿：带领群众致富

　　最期待的事儿：曲家寨村发展越来越好

　　20日上午，一块刻有“德香光大”的匾额被送到了位于偃师市顾县镇曲家寨村的河南光大管业有限公司。送匾的是村民叫都正亮，收匾的是该公司负责人张敬业。

　　“张敬业扶危济困，对我们一家有恩。”都正亮说，去年冬天，患有骨质疏松症的父亲都金波不慎摔伤，需要做髋骨关节置换手术，因手术费高昂，他只得向亲友们借钱给父亲治疗。张敬业听说都金波的困境后，来到都家看望并送上1000元慰问金，嘱咐他安心养伤。眼下，动完手术的都金波出院在家休养，于是嘱咐儿子制作匾额以表谢意。

　　其实，十几年来，张敬业帮助村民的善举不胜枚举。记者问张敬业：“您为啥一直坚持做好事？”张敬业回答：“因为我是一名党员，要不忘初心。”

　　今年69岁的张敬业清楚地记得，1972年8月23日，他在顾县公社机械厂光荣入党。

　　“我是曲家寨村人，和很多村民一样，小时候家里穷，吃过不少苦，进厂当工人等于跳出了农门，因此干劲儿十足。我曾被选拔为青年突击手。”提起往事，张敬业很自豪。通过努力，他从工人被提拔为技术员、车间主任，后来当上了分管生产的副厂长。

　　1980年前后，村办企业曲家寨弯管厂(后更名为河南省石油化工机械厂)成立，时任曲家寨村党支部书记李建升请张敬业回乡，担任该厂副厂长。

　　2002年前后，河南省石油化工机械厂改制，年过半百的张敬业选择自主创业。“我当时已在机械行业工作了30多年，熟练掌握车、刨、钳、铣等技术，想通过创业带动乡亲们致富。”张敬业说，2004年11月，他创建了河南光大管业有限公司，生产销售金属管道及配件等。2008年，他把公司搬回了曲家寨村。目前，该公司年产值6000余万元，168名员工中有140余名是曲家寨村村民。

　　“从创办公司起，张敬业就决定每年把公司利润的一部分拿出来，为村民办好事。”李建升告诉记者，曲家寨村二组原先是土路，村民遇到雨雪天气出行不便，张敬业捐出8万余元，修建了一条近千米的水泥路，使其连到村主干道，受到村民欢迎。

　　四五年前，万山小学(原曲家寨小学)办学条件较差，学生外流现象突出。“想留住学生，首先要留住教师。张敬业每年拿出1万多元，奖励教学成绩突出的优秀教师，逢年过节还给教师们发大米、食用油等慰问品，教师们的心稳住了，外流的学生也陆续转回本村上学了。”万山小学校长郭宏伟说，张敬业还为该校修校门、修路，购买空调、电脑等，极大地改善了办学条件。

　　2016年，经村“两委”同意，张敬业投资400余万元在村里修建了景山生态文化园，还请人将抗日战争、解放战争等时期曲家寨籍烈士的事迹刻在碑上，让村民们铭记幸福生活来之不易。

　　张敬业的善举得到了当地政府和村民的肯定。今年1月，张敬业被授予“偃师市身边好人”荣誉称号；3月，顾县镇党委、政府向张敬业颁发“抗疫捐赠表现突出”荣誉证书。面对荣誉，张敬业很坦然：“我是一名老党员，只要身体允许，我会把公益事业继续做下去。”

　　人物心声：我出生在农村，吃过苦，愿意通过自己的努力，让更多村民过上好日子。

　　记者感言：年过半百创业、坚持不懈奋斗，热心公益事业……名如其人，张敬业用自己的行动书写着一名共产党员的初心使命。（洛阳晚报记者 余子愚 通讯员 李燕）
[ 责任编辑：王亮亮（见习）]
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