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采样人李俊设：疫情防控一线“排查兵”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网—洛阳晚报 2020-03-24 08:22
李俊设(左)在采样(图由受访者提供)

　　连续奋战40多天，采样132人，采集样本255份，为新冠肺炎病例的早发现、早诊断提供强有力的支持和保障……面对疫情，这是涧西区疾控中心检验科科长李俊设和同事们交出的成绩单。

　　在涧西区疾控中心，李俊设不但要运送确诊病例、疑似病例或待排查病例标本，还要参与采集密切接触者标本和非在院治疗待排查人员标本，采样时要与患者近距离接触，采集咽拭子、鼻拭子、痰液、血清等标本，感染风险极高。

　　穿着笨重的防护服，戴着两层手套，每次采样对采样人员来说都是一次巨大的考验。“采样时要用拭子同时擦拭被采样者的双侧扁桃体及咽后壁，这个过程很容易引起被采样者的不适，呕吐、咳嗽产生的飞沫会直接溅到采样人员的护目镜或者身体上。”李俊设说，因此，采样人员自身的防护是重中之重，不容有丝毫差错。每次采样时，采样人员必须全程穿防护服、戴口罩和面罩。脱防护服时，他们更是小心翼翼，严格按规范操作，整个流程需要50多分钟。每次采样结束，采样人员疲惫的脸上时常留有口罩的印记，手部也因为频繁的消毒而变得粗糙。

　　同事们都说，李俊设是真正和病毒“零距离”接触过的人。1月27日和1月30日，李俊设先后为两名待排查人员采集样本，检测结果出来后，两个人均为确诊病例。大伙儿不由替李俊设捏了把汗。身为共产党员，遇到高危采样对象，李俊设总是第一个冲在前面。

　　眼下，李俊设和同事们一边开展疫情防控，一边为辖区内企业复工复产提供服务。他们没有放松，时刻处于待命状态。“疫情一天没有结束，我们一天不能松懈。”李俊设说，身为疫情防控一线“排查兵”，就要站好每一班岗。(洛阳晚报记者 智慧 通讯员 梁秀梅)
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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