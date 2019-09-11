洛平：让政策跑在受困企业前面

“惠企政策不光要出台，还要执行、落实、见效”“要到企业看一看，看企业到底有没有得到实惠，看是哪个部门让政策打了折扣、悬在空中”……在最近一次市委常委会议上，如何抓好惠企政策落地见效，让企业有实实在在的获得感备受关注，传递出让政策跑在受困企业前面的坚定决心。

“惠企政策不光要出台，还要执行、落实、见效”“要到企业看一看，看企业到底有没有得到实惠，看是哪个部门让政策打了折扣、悬在空中”……在最近一次市委常委会议上，如何抓好惠企政策落地见效，让企业有实实在在的获得感备受关注，传递出让政策跑在受困企业前面的坚定决心。

政策跑在受困企业前面，既意味着制定在前，也意味着落实在前。疫情“黑天鹅”的突袭，让不少企业特别是中小微企业陷入困境，发展的脚步陡然放缓甚至停滞。企业是扩大就业、改善民生、促进双创的重要力量，是地方经济社会发展的主力军，千方百计帮助企业渡过难关，才能最大限度降低疫情影响，更快更好恢复生产生活秩序。“两场硬仗”考验之下，伸出“有形之手”拉上企业一把，对于稳就业、稳增长很重要。

“实体经济20条”“金融惠企23条”“科技型企业17条”“文旅产业16条”“服务业企业13条”……疫情发生以来，我市聚焦企业现实困难，推出了一揽子惠企政策，真金白银地投入，真心实意地扶持，获得一致好评。相比复工率，当前全市企业达产率还较低，一些企业虽然复工了，但人手没有上足，生产线低负荷运行，特别是中小微企业普遍面临着来自资金、用工、市场、物流等方面的困难和问题。这在一定程度上表明，我们的政策制定还不够精准、覆盖还不够全面、落实还不够到位，诚需充实政策“工具箱”，催降政策“及时雨”，让政策真正有价值、有温度。

政策的生命在落实，久久“停在纸上”，既违背了初衷，又贻误了发展。更好帮企业纾困解难，既要加强政策针对性和系统性，针对不同企业分类施策，尽快出台支持中小微企业和个体工商户的政策措施，强化精准服务，围绕修复供应链、保障要素链、完善产业链、提升价值链，做到“缺什么调度什么、缺什么补什么、缺什么给什么”，也要不断提升落实力执行力穿透力，加大救助政策精准落地的速度与力度。

企业与地方是命运共同体，支持企业就是支持发展。扑下身子、深入一线，倾听呼声、精准施策，把惠企“及时雨”下透下到位，我们就有更大底气夺取防疫发展“双胜利”！（洛平）