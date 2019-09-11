洛阳交警部门严查酒驾、醉驾等交通违法行为

近日，我市城市区餐饮服务单位恢复堂食。市交警部门针对酒驾、醉驾等交通违法行为展开相关行动。

近日，我市城市区餐饮服务单位恢复堂食。市交警部门针对酒驾、醉驾等交通违法行为展开相关行动。

近日，西工交巡大队民警在滨河北路芳林路路口附近查酒驾时，发现一辆白色轿车的驾驶员吕某涉嫌酒后驾驶。经司法鉴定机构检测，他每100毫升血液中的酒精含量达到65毫克，属于酒后驾驶。警方依法对吕某处以记12分、罚款1500元、暂扣驾驶证6个月的处罚。

连日来，市交警部门部署警力在全市范围内开展了查缉酒驾行动。行动期间，市交警部门共查处酒驾、醉驾50例，其中饮酒驾驶47例、醉酒驾驶3例。

市交警支队相关负责人说，近日，公安部交通管理局下发通知，部署全国交警部门集中开展夜查统一行动，严查酒驾、醉驾等严重违法行为，遏制酒驾、醉驾多发势头，稳定全国道路交通安全形势。自3月20日起，连续三周的周五、周六、周日均为全国集中整治酒驾、醉驾统一行动日。

在统一行动期间，市交警部门将在做好疫情防控工作的基础上，加大路面警力和装备投入，同时将警力向郊区、乡镇延伸，加强对居民区、恢复营业的餐饮娱乐场所、城乡接合部周边道路、农村地区及事故易发点段的执法检查。在统一行动中，市交警部门还将同步严查疲劳驾驶、无证驾驶、超员、超载、涉牌涉证等严重交通违法行为，严防恶性交通事故的发生。

该负责人说，除了全国统一行动，为进一步净化我市交通环境，保持严整严治涉酒驾驶违法行为的态势，严防因酒驾、醉驾导致的交通事故，营造有序的复工复产交通安全形势，市交警部门在其他时间段还将开展“全天候”查缉酒驾行动。市交警部门提醒广大市民，餐饮服务单位恢复堂食，市民在外出就餐时，切莫忽视交通法律法规，牢记“饮酒不开车”，为了自己和他人的安全，文明守法出行。(洛阳晚报记者 郭秩铭 通讯员 谢育健)