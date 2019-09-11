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春来野菜飘香 香椿堪称菜中“贵族”每斤约17元
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-03-24 08:32

某超市销售的香椿

　　3月，野菜飘香，不少人盼着吃到这春天的一口鲜。目前，白蒿、面条菜、榆钱、构树花等纷纷出现在我市超市、农贸市场，部分品种售价不菲。野菜从地头到市场，身价怎就涨了起来？目前，还有哪些时令菜可以让我们把春天“吃”进肚子里呢？

　　野菜价格主要受人工成本影响

　　昨日，在我市一家农贸批发市场里，相比大宗蔬菜，售卖野菜的商贩并不多，主要的销售品种有白蒿、蒲公英等。白蒿每斤售价在8元至8.5元，蒲公英大多按捆儿销售，一捆儿1元。

　　一名商贩说，前些日子，白蒿价格较低，每斤6元左右。目前，白蒿的食用季已接近尾声，采摘难度加大，价格就涨了上来。虽然价格并不便宜，但白蒿卖得还不错。受疫情影响，往年自己挖野菜的人，今年更倾向于直接购买。

　　这些野菜在我市部分超市也有销售。我市一大型超市蔬菜采购员张康说，前一段主要销售的野菜是白蒿，这周开始面条菜、榆钱、构树花将大量上市，其中面条菜售价每斤2.5元左右，榆钱、构树花售价为每斤约5.5元。

　　这些地里长的野菜，为啥到了市场上身价就涨起来了呢？张康说，野菜生在本地，运输成本低，定价主要受人工成本影响，虽说没有种植成本，但采摘难度大。以白蒿为例，一个人一上午最多能采10斤，而面条菜的采摘难度相对小很多，售价也较低。至于榆钱等，摘起来更不轻松。

　　香椿售价较高，本地香椿上市后价格将回落

　　目前，售价最高的时令菜当数香椿，堪称菜中“贵族”。不过，市场上销售的香椿多数都并非真正意义上的野菜，而是人工种植的。

　　昨日，在洛龙区一家平价超市，作为时令菜的香椿被摆在十分显眼的位置，不是按斤销售，嫩嫩的香椿芽被保鲜膜裹在盒子里，每盒售价4元。

　　该超市老板说，香椿现在卖得可不便宜，零售价基本在十七八元一斤。农贸市场的商贩大多是按捆儿销售香椿，8元一捆儿，买得多的话有优惠。

　　在一大型超市，香椿的销售价格为每斤约17元，远超多数蔬菜品种。工作人员告诉记者，当天进的3筐香椿10点半前后已销售一空。

　　该超市蔬菜采购部门负责人告诉记者，目前，本地香椿尚未大量上市，市场上的香椿大多从云南、四川等地进货，运输成本较高，加上香椿保质期短、损耗大，售价较高。

　　“为了不存货，每天的上货量较小。预计3月末本地香椿上市，届时价格将有所回落。”该负责人说，“往年，香椿价格每斤降至10元以下时，我们才会增加采购量。在时令菜中，香椿价格波动较大，价格高的时候将近20元一斤，低的时候五六元一斤。”

　　除了香椿，春笋、油菜薹等时令菜目前大多也是人工种植的。带皮春笋每斤售价在6元左右，油菜薹以本地种植为主，每斤售价大约为2元。

　　野菜最好现买现吃，苦味野菜不宜多吃

　　野菜保质期短，最好现买现吃，不要长时间存放。

　　野菜的食用方法有很多，如凉拌、清炒、做汤等。无论哪种烹饪方法，前期都要仔细清洗野菜。部分野菜不能凉拌，需要经过浸泡、焯水才能食用，如蕨菜。树上长的野菜不适合直接炒着吃，蒸着吃更美味，如榆钱、构树花、洋槐花等。

　　野菜虽然味道鲜美，但并不适合当主菜食用。苦味野菜性凉，易伤脾胃，不宜多吃。您可根据自身体质，选择适合自己的野菜，适量食用。婴幼儿、易过敏人群最好不吃或少吃野菜。

　　如果是自己采摘野菜，尽量避开公路、化工厂等容易造成野菜污染的区域。不要采摘不认识的野菜，以免误食。（洛阳晚报记者 郭飞飞 文/图）
[ 责任编辑：王亮亮（见习）]
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