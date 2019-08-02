洛阳城市区餐饮服务单位恢复堂食 这些规矩您需了解

昨日是我市城市区餐饮服务单位恢复堂食的第二天。各餐饮服务单位的经营状况如何？是否做好疫情防控？就餐人员有没有按照要求做好相关登记？记者跟随市市场监管局的执法人员一起，到部分饭店进行了走访。

一张桌子坐一个人

昨日是我市城市区餐饮服务单位恢复堂食的第二天。各餐饮服务单位的经营状况如何？是否做好疫情防控？就餐人员有没有按照要求做好相关登记？记者跟随市市场监管局的执法人员一起，到部分饭店进行了走访。

进店：戴口罩、出示“洛康码”、量体温

早上喝汤，是不少洛阳人习惯的生活方式。昨日9时许，在位于洛龙区的朝阳建康羊肉汤馆门口，贴有“进门请戴口罩”的标识，店内有六七名顾客正在喝汤。记者看到，每个人进门之前，都需要向工作人员出示“洛康码”，配合量体温并登记个人信息。“我们坚持每天定时消毒，确保顾客安全就餐。”该店负责人说。

在位于政和路附近的永和豆浆饭店入口处，地面上每隔一米有一条黄线标注，每名就餐顾客要站在黄线后等待。在门口的一张桌子上，酒精、体温枪、登记表等物品一应俱全，工作人员用消毒液擦拭玻璃门把手和桌椅。“顾客进行详细登记之后才能进店就餐。”该店负责人说。

记者沿着政和路美食街一路走来，看到已经开门的饭店都在显眼位置贴有要戴口罩的提醒，进店顾客也自觉登记个人信息，主动向店方出示“洛康码”。

温馨提醒：按照相关要求，顾客除了就餐期间，其余时间必须戴口罩，保持合理间距。请您在排队过程中尽量减少语言交流，如果打喷嚏，请用纸巾或肘部遮挡口鼻。

就餐：吃饭不能“面对面”，尽量避免相互接触

昨日11时许，在位于政和路附近的本穆牛肉面馆内，几名顾客正在就餐，每张桌子间隔1米以上，桌上放有提醒顾客保持距离就餐的牌子。顾客点餐完毕支付费用后，会领到一次性餐盒用来盛放饭菜。记者留意到，店内多为单人单桌，如果是结伴吃饭的顾客，也是同向而坐，不能“面对面”就餐。

12时许，在九都路附近的天府火锅总店一个10人台的雅间里，4名市民正在用餐，每个人面前放了一个小火锅。“点餐前，服务员已经和我们说了就餐的一些规定，要求严格对大家都好。”一名就餐的市民说。

该店负责人告诉记者，堂食恢复当天，他们就接待了十几桌的顾客。按照疫情防控的要求，之前的自助配料区目前暂时关闭，他们将酱料调配成小份并用一次性餐盒盛放，避免顾客相互接触。

温馨提醒：按照相关要求，每日同一时间段大厅内人数控制在设计容量的50%以下，长桌顾客隔位同向而坐；圆桌顾客隔位坐，面对面距离不少于1米；每个包间只开1桌，顾客隔位坐。提倡消费者使用二维码扫码点餐、结账。请您注意用餐卫生，就餐前先洗手。用餐摘口罩后，注意保持口罩内侧清洁，避免污染；尽量缩短就餐时间，减少同行人员的交流。

监管：市场秩序平稳，将继续加强监管

采访中记者留意到，虽然我市餐饮服务单位正在统筹安排有序恢复堂食服务，但仍有不少市民选择打包带走食用。昨日12时30分许，记者在位于涧西区的一家麻辣烫店看到，虽正值用餐高峰，但店内就餐的顾客并不多。“来店里吃饭的只有几个人，线上接到了10多个订单。”该店经营者告诉记者。

“恢复堂食服务，一方面是为了加快推动餐饮服务单位复工经营，另一方面也是满足群众餐饮消费的需求。”市市场监管局相关负责人说，这两天他们对各城市区餐饮服务单位进行实地查看，发现餐饮市场秩序平稳。餐饮服务单位恢复堂食服务后，全市市场监管系统在制订预案的基础上全员上岗，开展拉网式排查，全面做好指导检查，对饭店前厅，重点督促指导落实各项疫情防控措施；对饭店后厨，重点排查食品安全隐患，清理过期食品，严格落实“餐饮服务食品安全操作规范”。下一步，该局将继续加强监管，有序有力推进餐饮服务单位复工复产。

温馨提醒：疫情防控，人人有责。建议您到饭店文明就餐，不喧哗、不吸烟、不近身敬酒等，自觉接受服务人员劝导。选择堂食的市民可以给饭店打电话预约，有条件的可以错峰进店消费。如果等待就餐的市民太多，您可以考虑打包带走或网络订餐。(洛阳晚报记者 李岚 通讯员 孙怀真 陈翔/文 记者 李卫超/图)