小伙负气离家出走近一年 民警驱车数千里找到他

昨日，记者从偃师市公安局听说一件事：一名小伙因为和家人发生矛盾，离家出走已经近一年时间，民警不懈寻找，最终在近日发现其出现在辽宁省，遂驱车3000多里找到他。

昨日，记者从偃师市公安局听说一件事：一名小伙因为和家人发生矛盾，离家出走已经近一年时间，民警不懈寻找，最终在近日发现其出现在辽宁省，遂驱车3000多里找到他。

“去年4月，我们接到翟镇镇村民郭先生求助，他26岁的儿子小军(化名)负气离家出走，已经长时间未和家人联系。”偃师市翟镇派出所民警说，郭先生的家人一度怀疑小军被传销组织控制，甚至担心小军有生命危险。

接到求助后，民警立即走访调查，但小军电话一直处于停机状态，也没有出行信息。寻人一时陷入僵局，民警只得通过各种渠道发布寻人信息，并将小军信息先行录入人口失踪系统。

春节前夕，民警联合市公安局有关部门重新展开排查，最终于3月12日发现小军的踪迹——3月9日起住在辽宁沈阳一家宾馆里。

为防小军再次“消失”，民警不敢提前联系，立即驱车前往沈阳。但当次日抵达沈阳后，民警发现小军已于12日退房。幸运的是，在当地警方的配合下，民警通过视频追踪，很快在附近的宾馆找到在此打工的小军。一同跟随到场的郭先生与小军抱头痛哭。在民警的劝解下，小军最终同意回家。（洛阳晚报记者 王博东 通讯员 王国栋）