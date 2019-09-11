洛阳今天多云到阴天 气温13℃到24℃

今天多云到阴天，夜里局部地区有小雨，东南风3级左右，气温13℃到24℃。
春姑娘的脸，说变就变。本周，气温冲高回落，我们也将经历一次由暖到冷的变化。
河南省气象服务中心发布消息，受较强冷空气和西南暖湿气流共同影响，预计25日夜至28日全省将先后出现降雨和大风降温天气过程。此次较强冷空气过程降温幅度大，加之前期升温明显，部分地区降温幅度甚至可能达到寒潮级别。
因先降雨后降温，全省大部分地区最低气温都在3℃以上，对冬小麦影响不大，但应注意防范低温对已进入花期的果树造成伤害及大风对农业设施的影响。果树已经进入花期的地区，可采取提前灌溉或喷洒防冻剂等措施。
市气象台根据最新的气象资料分析，短期内我市高空多短波槽活动，上空云系增多，预计今天多云到阴天，夜里局部地区有小雨，东南风3级左右，气温13℃到24℃。明天多云到阴天，部分地区有小雨或零星小雨，东南风2级到3级，气温12℃到24℃。
气温上蹿下跳，乱穿衣的人也多了起来。走在街上，短袖和棉衣同时出现的场景并不稀罕。在这里提醒您：近期关注天气变化，及时增减衣物。（洛阳晚报记者 郭飞飞 通讯员 禹东晖）
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