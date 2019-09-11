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伊川县白沙村党总支书记朱平凡：不忘初心,疫情面前彰显党员本色

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网—洛阳日报 2020-03-24 08:09

　　昨日上午，阳光明媚，在伊川县白沙村东头的白降河上，一群大白鹅悠闲地晒暖嬉戏。在距河滩不远的杨树林里，村党总支书记朱平凡正在查看项目前期准备工作，不久之后这里将新建一处湿地公园，改善群众的生活环境。

　　“白沙村有近万名居民，其中外地返乡人员85人，截至目前，无一例出现身体异常情况，已基本结束隔离观察。”朱平凡今年54岁，疫情防控工作启动以来，她冒着刺骨的寒风彻夜值守在防控卡点，排查返乡人员，用党员的初心筑牢安全防线，守护群众平安。

　　做好疫情防控，外防输入是重点。为织密“安全防护网”，朱平凡在春节前就把家安在了村委会。“朱书记，有几名老乡从外地回来了，您看咋办？”大年三十晚上，正在值班的朱平凡获悉此事后，立刻带领村委干部开展入户调查，上报人员信息，测量体温，开展消毒杀菌，落实隔离制度。彼时，全国疫情防控尚未升级，这些返乡人员心存不解。朱平凡耐心宣传防控要求，讲解防控知识，赢得大家的理解和支持。

　　杜绝隐患，需要高度的责任感，不能放过任何可疑情况。“小伙子，你发烧了，先别急着走啊。”2月5日深夜，朱平凡在村口卡点拦住一名路过的邻村人，在反复测量3次体温后，将其安排在留置室，报告上级疾控部门。经过医学检测和治疗，这名邻村人患新冠肺炎的可能性最终被排除。

　　3月3日，一名村民从东南亚乘飞机返回。在飞机起飞之前，朱平凡就已经掌握全部行程信息，布置了周到细致的接机方案。在飞机落地之前，她安排两辆汽车，携带生活用品，在机场守候。飞机一落地，返乡者自驾其中一辆车前往隔离点，避免了近距离接触。目前，这名返乡者身体状况正常。

　　在疫情防控期间，朱平凡还主动关心伊川县的一线医务工作者和驰援武汉医疗队成员的家属，给他们送去生活用品等，解除他们的后顾之忧。

　　眼下，在毫不松懈抓好防控工作的同时，朱平凡正带领广大干部党员实施民生改善工程。其中，该村兴隆老街的改造提升正在推进，雨污分流和路面改造已基本完成；全村天然气管网改造已完成入户铺设，只等主管网通气。此外，环白沙村三面的白降河湿地公园建设工程也即将启动，这个占地500亩、绵延3公里长的公园，将修建池塘、湿地、乐道、小木屋等景观设施，种植各类花木，配备健身器材，投用后将为群众健身休闲提供好去处。

　　“我们现在以种麦子为主，今年会有大变化。”朱平凡说，目前他们正积极进行种植结构调整，把2000亩麦地改种谷子，向土地要生产力，帮助群众持续增收。（洛阳日报记者 孟山 通讯员 张璞）
[ 责任编辑：崔利利]
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