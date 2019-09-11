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好消息！洛阳这些博物馆恢复开放
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-03-23 19:22

　　今日，洛报融媒记者从市文物局获悉，在严格落实疫情防控措施的前提下，本周，洛阳多家博物馆将陆续恢复开放，市民、游客可提前预约或直接到现场参观。

　　●洛阳博物馆，3月27日恢复开放

　　开放时间：恢复开放后，每周二至周日9：00至17：00为开放时间，16：30停止入馆，每周一闭馆(国家法定节假日除外)。

　　开放范围：一楼、二楼所有展览正常开放，博知乐园、游客中心等易形成人员聚集区域暂不开放。

　　参观方式：网络实名预约参观，每日预约限额2000人，只接受散客(个人)预约。24日起，市民和游客可关注“洛阳博物馆”微信公众号进行预约。

　　限流措施：暂停旅游、游学等团队接待；每日总接待观众量不超过2000人，每小时瞬时流量不超过300人次。当馆内人员密度较大时，将采取限流等相关措施。暂不提供人工讲解服务。

　　咨询电话：(0379)69901020、69901002(周一至周五)；(0379)69901020(周六、周日)。

　　●二里头夏都遗址博物馆，3月26日恢复开放

　　开放时间：每周二至周日9：00至17：00，16：00停止入馆，每周一闭馆(国家法定节假日除外)。

　　参观方式：网络实名预约参观，每日预约限额1000人，只接受散客(个人)预约。可提前1天通过二里头夏都遗址博物馆官网、微信公众号、官方微博预约，每张身份证件每天限约1次。

　　限流措施：暂停旅游、游学等团队接待；建议观众参观时间控制在2小时内。暂不提供人工讲解服务。

　　咨询电话：(0379)65091899、65091800。

　　●洛阳古代艺术博物馆，3月26日恢复开放

　　开放时间：每天9：00至17：00，16：30停止入馆。

　　开放范围：历代典型墓葬展区、河南古代壁画馆和特展《馆史展》区域。由于北魏宣武帝景陵地宫参观空间相对狭小，不利于疫情防控，暂不恢复开放。

　　限流措施：暂停旅游、游学等团队参观，实行分时、间隔式参观。每日限额2000人，当馆内人员密度较大时，将采取限流等相关措施。暂不提供人工讲解服务。

　　咨询电话：(0379)62265740。

　　●周王城天子驾六博物馆，3月25日恢复开放

　　开放时间：每周一至周日8：30至18：30，下午18：00停止售票。

　　限流措施：暂不接待旅游团队、学校研学团队，日接待量不超过800人，实行分段控制。人工讲解服务限制在每批次接待不超过5人。

　　优惠措施：6月30日前，参观博物馆的游客享受门票半价优惠，此优惠措施不再叠加享受其他门票优惠政策。购票可采取微信或支付宝扫码支付。

　　●洛阳隋唐大运河博物馆，3月24日恢复开放

　　开放时间：每周二至周日9：00至17：00，16：30停止入馆，每周一闭馆(国家法定节假日除外)。

　　限流措施：不接受团队参观，按人流量限制院内参观人数，最高100人。

　　咨询电话：(0379)63532448。

　　●参观注意事项

　　按照各博物馆要求，观众入馆时须佩戴口罩，出示本人有效身份证件，需要预约的请出示预约凭证。

　　同时，要配合工作人员核验个人“洛康码”或所在城市提供的个人健康码，显示绿色方可入馆。请您配合工作人员进行体温测量和实名登记，如有体温异常者(≥37.3℃)或有咳嗽、气促等异常现象者谢绝入馆。

　　入馆后，请勿聚集和扎堆，并主动与他人保持1.5米以上的距离。(洛报融媒记者 智慧 通讯员 张路路)
[ 责任编辑：席倩倩]
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