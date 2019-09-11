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涧西区华源社区：把牢社区防疫关 织密境外输入防控网
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-03-23 16:56

　　今日，涧西区郑州路街道办事处华源社区工作人员和防疫志愿者对辖区里的外籍人员上门走访，向外籍人员送达需要填报的表格，并把社区的联系电话留给外籍人员，帮助对方了解并遵守有关疫情防控管理措施。

　　为防范境外疫情输入，持续巩固我市疫情防控成效，该社区对居住在辖区内的境外来洛人员强化网格化管理，认真细致做好排查管理，严格落实体温检测、健康申报查验等防控措施，把牢社区防疫关，织密织牢境外疫情输入防控网。（洛报融媒记者 潘郁 摄）
[ 责任编辑：王亮亮（见习）]
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