洛阳应急稳岗补贴特殊帮扶政策将延长至今年年底

受疫情等因素影响，我市一些企业出现了暂时性的生产经营困难，应急稳岗补贴正是稳就业的重要举措之一。

受疫情等因素影响，我市一些企业出现了暂时性的生产经营困难，应急稳岗补贴正是稳就业的重要举措之一。

记者21日从市人力资源和社会保障局获悉，我市应急稳岗补贴特殊帮扶政策将延长一年，至今年年底结束。暂时性生产经营困难且恢复有望的参保企业，自即日起可申请。

标准：根据企业上年度失业保险参保职工人数确定，每人9120元

记者了解到，应急稳岗补贴标准为我市人均6个月失业保险金标准，即每人9120元，以企业2019年12月底失业保险参保职工人数确定。当拟发放补贴资金总额超出可支付补贴资金总额时，人均补贴标准按照上述标准的适当比例发放，并停止后续批次申报工作。

也就是说，在补贴资金充裕的情况下，如果去年12月底，符合应急稳岗补贴政策的某企业参加失业保险的职工为50人，那么该企业可申请45.6万元补贴。

补贴资金可优先用于职工生活补助、缴纳社会保险费、转岗培训、技能提升培训等相关支出。

条件：申请应急稳岗补贴须满足以下基本条件

市人社局相关负责人介绍，申请应急稳岗补贴，必须满足以下基本条件：

●生产经营活动符合国家、河南省及洛阳市产业结构调整和环保政策

●参加失业保险1年以上并足额缴费

●上年度未裁员或裁员率低于5.5%，参保职工30人(含)以下的企业，裁员率放宽至不超过企业职工总数的20%

●未列入严重失信企业名单

●存在历史欠费的暂时性困难企业，如果一次性补缴失业保险5年欠费(含滞纳金)，并与失业保险经办机构签订补缴协议后即可申请享受应急稳岗补贴政策

认定：暂时性生产经营困难企业如何认定

哪些企业属于暂时性生产经营困难企业呢？市人社局相关负责人介绍，企业应符合下列条件之一：

●企业连续亏损在三年以内(含三年)，盈亏以净利润指标为准

●企业2019年度利润比2018年度下降30%以上，以净利润指标为准

●经市政府认定的暂时性生产经营困难企业，应符合下列情形之一：

①企业2018年以来受贸易摩擦影响进出口业务和订单明显下降，生产不足，经营困难，职工就业出现较大波动

②受国内外经济形势或其他客观因素影响，生产经营出现周期性困难或暂时性生产经营困难的企业

③涉及保民生任务出现暂时性生产经营困难企业

另外，经市政府认定为受疫情严重影响的行业中的企业，凡符合下列情形之一，也可申请应急稳岗补贴：

①被市级以上党委、政府或疫情防控指挥部表彰的在抗击疫情中做出突出贡献的企业

②疫情期间因防护物资供应及保障民生供应而造成损失的企业

③受疫情影响生产经营暂时困难的批发零售、住宿餐饮、物流运输、文化旅游等行业企业

时间：首批次申报时间截至2020年4月10日

自即日起，我市符合应急稳岗补贴政策的企业，可开始申报。首批次申报时间截至2020年4月10日，其余批次申报时间，视基金滚存结余和补贴资金拨付情况另行通知。

提醒各企业注意，补贴资金为一次性支付，每户暂时性生产经营困难企业只能申领一次，且不能与一般性稳岗补贴同时享受。

在市级社会保险经办机构参保的企业

●可通过河南省社会保障网上服务平台(http://222.143.34.121./portal/#/home)进行应急稳岗补贴申报。

在县(市)区参保的企业

●由各县(市)区社会保险经办机构先行审核，再报送市社会保险经办机构，由市应急补贴领导小组办公室集中审核。（洛阳日报记者 李迎博 通讯员 董炎彬 王友恩）