今日14时洛阳网微信口罩预约通道开启 您可线上预约

今天是第四批一次性使用口罩面向全市投放的第四天，数量依然为10万个。下午两点，洛阳网官方微信的口罩预约通道将按时开启，您有需要可进行线上预约。

今天是第四批一次性使用口罩面向全市投放的第四天，数量依然为10万个。下午两点，洛阳网官方微信的口罩预约通道将按时开启，您有需要可进行线上预约。

今天9时许，洛报融媒记者从此次指定销售口罩的100家药店了解到，市民于3月20日14时预约成功的一次性使用口罩，今天是最后领取时间，目前还有4152份20760个没有领取。按照要求，超期后原有电子预约券和订单将作废，请您抓紧时间前往预约成功的药店领取，每人限领5个，每个价格1.5元，领取时间为每天9时至18时。为减少人员聚集，预约成功的同一家庭成员，可委托一人凭各成员电子预约券前往购买。

同时，此次发放的一次性使用口罩外包装进行了升级，均为每包5个密封装，请您领取时注意核对。(洛报融媒记者 李岚)