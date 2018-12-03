“摩陂(bēi)观龙”，摩陂是一个地名，在今河南郏县东南。相传三国曹魏时期，摩陂井中出现一条青龙，一位皇帝好奇地从洛阳跑去观看，还把自己的年号改为青龙。

“摩陂(bēi)观龙”，摩陂是一个地名，在今河南郏县东南。相传三国曹魏时期，摩陂井中出现一条青龙，一位皇帝好奇地从洛阳跑去观看，还把自己的年号改为青龙。

这位皇帝就是魏明帝曹叡。

曹叡是魏文帝曹丕的长子，他的母亲就是曹植《洛神赋》中洛神的原型——甄氏。他是曹魏政权的第二任皇帝，在位时间13年。

因自幼聪慧，曹叡深得祖父曹操的喜爱。然而，由于生母甄氏不受父亲曹丕待见，后又因冒犯曹丕被杀，曹叡受到牵连，一直没有被立为太子。

史料记载，曹丕下决心立曹叡为太子，是因为一件事。一次，曹叡随曹丕在都城洛阳周围打猎，见到两只鹿。曹丕射死了母鹿，命曹叡射杀幼鹿。曹叡泣道：“陛下已杀其母，臣不忍复杀其子。”曹丕被曹叡的仁孝之心打动，遂决定立他为太子。

公元226年，曹丕驾崩，曹叡继位，在曹真、曹休及司马懿等人的辅佐下开始执政。他为人刚毅，明识善断，很快就政由己出，几个辅政大臣形同虚设。

登基不久，曹叡就遇到了内外敌人的攻击。先是孙权进攻江夏、襄阳，接着孟达反叛，然后鲜卑人与蜀汉联手进犯，到公元234年为止，诸葛亮五次进攻曹魏，同年孙权进攻合肥，曹叡都成功地抵御了这些进攻。

《三国志·魏书》中记载，公元233年正月的一天，“青龙见郏之摩陂井中”，有一条青龙出现在摩陂的一口井中。次月，好奇心重的曹叡从洛阳出发，“幸摩陂观龙”。史书上没说曹叡见没见到青龙，总之，他将摩陂改名为龙陂，改年号为青龙(公元233年至公元237年)，并给鳏、寡、孤、独之人免除当年赋税。

到了统治后期，曹叡耽于享乐，大兴土木，大力整治洛阳宫，修昭阳殿、太极殿，耗费了大量的人力和物力。有大臣进谏，曹叡就是不听。有一年，洛阳宫的崇华殿发生火灾，曹叡命人重修崇华殿，并将其更名为九龙殿。

公元239年，曹叡病逝于洛阳，时年36岁。(洛阳晚报记者 刘婷)